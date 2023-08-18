Попри погрози Росії: до Стамбула прибуло судно, яке стояло в порту Одеси від початку вторгнення
Джерело:Reuters
Перше судно, яке скористалось українським чорноморським коридором, вже прибуло до Стамбула. Наразі воно проходить протоку Босфор, отже вже в безпеці.
Контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту на початку цього тижня.
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Судно понад рік стояло в порту Одеси
Журналісти повідомили, що Joseph Schulte наразі вже проходить через турецьку протоку Босфор. Місцеві мовники повідомили, що судно кине якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.
Судно, яке скористалось українським чорноморським коридором, перебувало у порту Одеси з 23 лютого 2022 – воно зайшло за день до початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
Володимир Зеленський наголосив, що вихід цього судна – важливий крок до відновлення судноплавства у Чорному морі.
Зазначимо, що минулого тижня Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі для звільнення вантажних суден, які застрягли в українських портах після того, як Росія вийшла із зернової угоди.
Що відомо про український чорноморський коридор
- Цей коридор Україна запропонувала сама у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнала міжнародне право нашої держави на вільне торговельне судноплавство і закликала Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.
- Тимчасові маршрути руху цивільних суден до та з чорноморських морських портів України почали діяти від 8 серпня 2023 року. У ВМС наголошують, що першочергово вони використовуватимуться для виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
- До проходу маршрутами допускатимуть судна, власники й капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.