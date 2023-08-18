Несмотря на угрозы России: в Стамбул прибыло судно, что стояло в порту Одессы с начала вторжения

18 августа 2023, 11:16
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Источник:

Reuters

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором, уже прибыло в Стамбул. Сейчас оно проходит пролив Босфор, следовательно, уже в безопасности.

Контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом, вышедшим из заблокированного Россией украинского черноморского порта в начале этой недели.

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Судно больше года стояло в порту Одессы

Журналисты сообщили, что Joseph Schulte сейчас уже проходит через турецкий пролив Босфор. Местные вещатели сообщили, что судно бросит якорь в порту Амбарлы на юге Стамбула.

Судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором, находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 г. – оно зашло за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Зеленский подчеркнул, что выход этого судна – важный шаг к возобновлению судоходства в Черном море.

Отметим, что на прошлой неделе Украина объявила о "гуманитарном коридоре" в Черном море для освобождения грузовых судов, застрявших в украинских портах после того, как Россия вышла из зерновых соглашений.

Что известно об украинском черноморском коридоре

  • Этот коридор Украина предложила сама в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет ИМО признал международное право нашего государства на свободное торговое судоходство и призвал Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.
  • Временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года. В ВМС отмечают, что в первую очередь они будут использоваться для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
  • К проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Автор: Анастасія Кушпіт