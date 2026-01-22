Осінтер "зламав" доступ до тисяч російських підприємств: частину даних отримав 24 Канал

Українські OSINT-спеціалісти працюють проти ворога й допомагають викривати та знаходити зокрема тих представників Росії, які працюють на її воєнно-промисловий комплекс. Oдин з таких спеціалістів, який має нікнейм "Віскас", дістав списки працівників величезної кількості російських заводів.

Редакція 24 Каналу теж отримала від "Віскаса" частину цих даних. Він на своєму телеграм-каналі OSINT Простими Словами. Кібербезпека розповів, чиї паролі вдалося знайти й отримати доступи.

До яких даних російських підприємств осінтер зміг отримати доступ?

Як розповів "Віскас", велику роботу вдалося здійснити завдяки тому, що деякі російські заводи користуються схожими системами безпеки. Так він викрив дані майже 150 тисяч осіб. Загалом у файлах є близько 70 гігабайтів чутливої інформації, і ще близько 160 – не чутливої.

Коротше, знайшов паролі до певних доступів у практично відкритому доступі. Спасібо, товариші майори і сісадміни, що так халатно робите свою роботу,

– написав OSINT-спеціаліст.

"Віскас" отримав доступ зокрема до списку працівників та інших даних топзаводів, що належать "Ростеху", а також багатьох інших корпорацій. Серед них:

акціонерне товариство "Мотовилихинские заводы";

федеральне казенне підприємство "Завод імені Я.М. Свердлова" та його філіалу в Бійску;

концерн "Калашников";

"Уралвагонзаводу";

особлива економічна зона "Алабуга";

"Курганмашзавод";

холдинга "Алмаз-Антей";

НПО машинобудівництва.

Осінтер зазначив, що всі контакти він передав "кому треба". Редакція 24 Каналу також отримала частину цих контактів.

Як редакція 24 Каналу використовує унікальні отримані матеріали?