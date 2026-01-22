Редакція 24 Каналу теж отримала від "Віскаса" частину цих даних. Він на своєму телеграм-каналі OSINT Простими Словами. Кібербезпека розповів, чиї паролі вдалося знайти й отримати доступи.
До яких даних російських підприємств осінтер зміг отримати доступ?
Як розповів "Віскас", велику роботу вдалося здійснити завдяки тому, що деякі російські заводи користуються схожими системами безпеки. Так він викрив дані майже 150 тисяч осіб. Загалом у файлах є близько 70 гігабайтів чутливої інформації, і ще близько 160 – не чутливої.
Коротше, знайшов паролі до певних доступів у практично відкритому доступі. Спасібо, товариші майори і сісадміни, що так халатно робите свою роботу,
– написав OSINT-спеціаліст.
"Віскас" отримав доступ зокрема до списку працівників та інших даних топзаводів, що належать "Ростеху", а також багатьох інших корпорацій. Серед них:
- акціонерне товариство "Мотовилихинские заводы";
- федеральне казенне підприємство "Завод імені Я.М. Свердлова" та його філіалу в Бійску;
- концерн "Калашников";
- "Уралвагонзаводу";
- особлива економічна зона "Алабуга";
- "Курганмашзавод";
- холдинга "Алмаз-Антей";
- НПО машинобудівництва.
Осінтер зазначив, що всі контакти він передав "кому треба". Редакція 24 Каналу також отримала частину цих контактів.
Як редакція 24 Каналу використовує унікальні отримані матеріали?
Успішні кейси редакція мала у 2025 році. Так у торік у січні до 24 Каналу потрапив архів пошти пресслужби холдингу "Конкорд", до якого належали всі бізнеси путінського кухаря Євгена Пригожина. Так вдалося описати в матеріалі, чим займався творець групи "Вагнера" до повномасштабного вторгнення, звідки у світових ЗМІ беруться статті з посиланнями на джерела у Кремлі, як посадовці ООН висловлюють повагу вбивцям, а також про шалені втрати та обман із виплатами десятків тисяч найманців.
Крім того, журналісти завдяки хактивістам команди "Кібер Спротив" отримали унікальні матеріали та на їхній основі розповіли про діяльність колишнього українського чиновника Костянтина Кучера та співпрацю з російською компанією.
Минулого року в лютому редакція завдяки OSINT-групі "Sarana" отримала унікальні документи, що дозволили ідентифікувати десятки російських військових злочинців та опублікувати власне розслідування.