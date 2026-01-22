Редакция 24 Канала тоже получила от "Вискаса" часть этих данных. Он на своем телеграмм-канале OSINT Простыми Словами. Кибербезопасность рассказал, чьи пароли удалось найти и получить доступы.
К каким данным российских предприятий осинтер смог получить доступ?
Как рассказал "Вискас", большую работу удалось осуществить благодаря тому, что некоторые российские заводы пользуются похожими системами безопасности. Так он разоблачил данные почти 150 тысяч человек. Всего в файлах есть около 70 гигабайтов чувствительной информации, и еще около 160 – не чувствительной.
Короче, нашел пароли к определенным доступам в практически открытом доступе. Спасибо, товарищи майоры и сисадмины, что так халатно делаете свою работу,
– написал OSINT-специалист.
"Вискас" получил доступ в частности к списку работников и других данных топ-заводов, принадлежащих "Ростеху", а также многих других корпораций. Среди них:
- акционерное общество "Мотовилихинские заводы";
- федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М. Свердлова" и его филиала в Бийске;
- концерн "Калашников";
- "Уралвагонзавода";
- особая экономическая зона "Алабуга";
- "Курганмашзавод";
- холдинга "Алмаз-Антей";
- НПО машиностроения.
Осинтер отметил, что все контакты он передал "кому надо". Редакция 24 Канала также получила часть этих контактов.
Как редакция 24 Канала использует уникальные полученные материалы?
Успешные кейсы редакция имела в 2025 году. Так в прошлом году в январе до 24 Канала попал архив почты пресс-службы холдинга "Конкорд", к которому принадлежали все бизнесы путинского повара Евгения Пригожина. Так удалось описать в материале, чем занимался создатель группы "Вагнера" до полномасштабного вторжения, откуда в мировых СМИ берутся статьи со ссылками на источники в Кремле, как чиновники ООН выражают уважение убийцам, а также о безумных потерях и обмане с выплатами десятков тысяч наемников.
Кроме того, журналисты благодаря хактивистам команды "Кибер Сопротивление" получили уникальные материалы и на их основе рассказали о деятельности бывшего украинского чиновника Константина Кучера и сотрудничестве с российской компанией.
В прошлом году в феврале редакция благодаря OSINT-группе "Sarana" получила уникальные документы,, которые позволили идентифицировать десятки российских военных преступников и опубликовать собственное расследование.