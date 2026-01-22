Редакция 24 Канала тоже получила от "Вискаса" часть этих данных. Он на своем телеграмм-канале OSINT Простыми Словами. Кибербезопасность рассказал, чьи пароли удалось найти и получить доступы.

К каким данным российских предприятий осинтер смог получить доступ?

Как рассказал "Вискас", большую работу удалось осуществить благодаря тому, что некоторые российские заводы пользуются похожими системами безопасности. Так он разоблачил данные почти 150 тысяч человек. Всего в файлах есть около 70 гигабайтов чувствительной информации, и еще около 160 – не чувствительной.

Короче, нашел пароли к определенным доступам в практически открытом доступе. Спасибо, товарищи майоры и сисадмины, что так халатно делаете свою работу,

– написал OSINT-специалист.

"Вискас" получил доступ в частности к списку работников и других данных топ-заводов, принадлежащих "Ростеху", а также многих других корпораций. Среди них:

акционерное общество "Мотовилихинские заводы";

федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М. Свердлова" и его филиала в Бийске;

концерн "Калашников";

"Уралвагонзавода";

особая экономическая зона "Алабуга";

"Курганмашзавод";

холдинга "Алмаз-Антей";

НПО машиностроения.

Осинтер отметил, что все контакты он передал "кому надо". Редакция 24 Канала также получила часть этих контактов.

