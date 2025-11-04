Прапор України підняли над островами Каховського водосховища
- Бійці ГУР підняли прапор України над островами Каховського водосховища після зачистки.
- Операція відбулася на ділянці "Великі Кучугури", там знайшли та виявили двох росіян.
Бійці ГУР підняли прапор України над островами Каховського водосховища, здійснивши на цій ділянці "зачистку" від російських загарбників.
Про це у вівторок, 4 листопада, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про операцію розвідників?
Бійці підрозділу "Братство", який належить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.
Операція відбулася в районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії. Саме там спецпризначенцям ГУР вдалося виявити та знищити щонайменше двох російських військових.
Над територією островів бійці "Братства" підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль. Збройна боротьба триває! Слава Україні,
– ідеться у повідомленні.
Операція у районі колишнього Каховського водосховища: дивіться відео
Де раніше вдалося встановити український прапор?
Наприкінці серпня прапор встановили у Херсонській області. Це зробив екіпаж ударних БпЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти.
У вересні українські захисники встановили державні прапори в Олексіївці Сумської області. Російські підрозділи намагалися утримати позиції, проте на той момент їхні зусилля, як відомо, виявилися марними.