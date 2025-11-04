Прапор України підняли над островами Каховського водосховища

Бійці ГУР підняли прапор України над островами Каховського водосховища, здійснивши на цій ділянці "зачистку" від російських загарбників.

Про це у вівторок, 4 листопада, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Висадка десанту та рукопашний штурм: ГУР показало унікальні кадри операції в Покровську

Що відомо про операцію розвідників?

Бійці підрозділу "Братство", який належить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.

Операція відбулася в районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії. Саме там спецпризначенцям ГУР вдалося виявити та знищити щонайменше двох російських військових.

Над територією островів бійці "Братства" підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль. Збройна боротьба триває! Слава Україні,

– ідеться у повідомленні.

Операція у районі колишнього Каховського водосховища: дивіться відео

Де раніше вдалося встановити український прапор?