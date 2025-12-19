В Україну повернули 1003 тіла загиблих

У п'ятницю, 19 грудня, відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернули 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Що відомо про репатріацію тіл?

В Коордштабі пояснили, що тепер слідчі правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС здійснять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Представники Координаційного штабу також висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України,

– йдеться в повідомленні.

Саме Цивільно-військове співробітництво здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

19 грудня відбулися репатріаційні заходи / Фото: Координаційний штаб

Репатріаційні заходи в Україні: останні новини