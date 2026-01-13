Не могла дістатися "Охматдиту" через негоду: потяг УЗ зробив додаткову зупинку для хворої дитини

Українка Ірина Власенко 11 січня звернулася до працівників Укрзалізниці з проханням зробити незаплановану зупинку на станції Коржівці. Вона разом із хворою донькою прямувала до "Охматдиту" у Києві, але на заваді стала негода.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Ірини Власенко у соцмережі Threads.

Як історія Ірини Власенко змушує вірити у дива?

Ірина Власенко з Хмельницької області звернулася до Укрзалізниці 11 січня. Жінка написала, що має з лежачою донькою потрапили 12 січня на потяг "Хмельницький – Київ-Пасажирський", щоб доїхати до лікарні "Охматдит".

Квитки маємо на 12 січня, на 11:00 виїзд з Хмельницького. На жаль, ми живемо в селищі, і через морози та заметіль нас нема кому з донечкою відвезти до потяга,

– написала Ірина.

Вона спитала працівників УЗ, чи можливо щоб потяг зробив зупинку на станції Коржівці, що в Хмельницькому районі. Ірина Власенко також написала, що її чоловік, тобто батько її доньки, зник безвісти на фронті.

Згодом жінка поширила скриншот із відповіддю Укрзалізниці їй у приватні повідомлення. У компанії зазначили, що зупинять поїзд у Коржівцях, але можуть бути затримки.



Укрзалізниця погодилася зупинити поїзд на станції Коржівцях у Хмельницькій області / Фото з акаунту Ірини Власенко у Threads

12 січня Ірина опублікувала фото доньки та розповіла, що вони сіли на потяг 772О і прямують до Києва. Жінка подякувала залізничникам та всім, хто допоміг їй привернути увагу УЗ до прохання про зупинку.

Ірина Власенко з донькою сіли на потяг, Укрзалізниця зупинила потяг на незапланованій станції / Фото з акаунту жінки у Threads

Зрештою Ірина та її донечка дісталися "Охматдиту". Окрім того, вони також отримали подаруночки від Укрзалізниці. Наразі Вікторія та її мама проходять обстеження, а сама історія змушує вірити в дива, коли їх, здається, зовсім не чекаєш.

Ірина та її донечка Вікторія зрештою доїхали до лікарні у Києві / Фото з акаунту Ірини Власенко у Threads

Росія систематично б'є по українській залізниці

Уранці 12 січня російські війська вкотре завдали серії ударів по залізничній інфраструктурі України. Очільник правління Укрзалізниці Олександр Перцовський писав, що можливі затримки поїздів.