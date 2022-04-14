УПЦ МП підтримала ідею засудити патріарха Кирила, який благословив геноцид українців

Ситуація навколо Української православної церкви Московського патріархату загострюється. Допоки митрополит Православної церкви України Епіфаній закликає їх до діалогу, вищі ієрархи ворожої структури замовчують звірства росіян, а їхній очільник – московський патріарх Кирило відкрито благословляє геноцид українців.

Утім, більшість отців Української православної церкви війну засуджує та навіть пропонує притягнути до церковного суду московського патріарха. І, звісно, в таких ситуаціях з'являється головний ініціатор. У цій ситуації ним став протоієрей Андрій Пінчук. Саме він активно виступає за розправу над російським колегою.

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Розповідаємо, як "війна отців" вплине на взаємозв'язок обидвох церков.

Священник УПЦ підтримали ідею судити патріарха Кирила

10 квітня протоієрей Андрій Пінчук написав у фейсбуці, що священники УПЦ МП розпочали збір підписів під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила. Він повідомив, що станом на 14 квітня зібрано 411 підписів церковнослужителів.

У повідомленні йдеться, що Андрій Пінчук, який наразі служить настоятелем парафії святого Архістратига Михаїла у селі Волоське Дніпропетровської області, звинувачує патріарха Кирила у сприянні війни Росії проти України.

Пінчук зазначає, що благословивши російську агресію, Кирило вчинив моральний злочин, а доктрина "російського світу", яку проповідує московський патріарх, "не відповідає православному вченню". До того ж Пінчук назвав Гундяєва людино, яка представляє російський іредентизм, стверджуючи, що Україна, Білорусь та Росія – братські народи.

Упевнений, що якщо ці засідання (Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков, – ред.) будуть призначені, то ми, які підписали звернення, очікуємо, як мінімум, на засудження єресі "російського світу". Як максимум, ми сподіваємось на виверження з сану патріарха Кирила, позбавлення його єпископських достоїнств, повернення його за прикладом патріарха Никона в чернечий чин і його подальше відправлення в монастир на покаяння",

– зазначив Пінчук.

Він додав, що прецеденти схожих церковних судів уже були.

Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти вищих церковних сановників,

– розповів протоієрей.

Приміром, 1666 року східні патріархи засудили московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества та єпископського сану.

Репресії та тиск: що відомо про розкол духовенства

Ініціатива Пінчука отримала гарячу підтримку українського духовенства. В інтерв'ю Радіо Свобода релігієзнавець Сергій Чапнін підкреслив, що це свідчить про небажання священників мовчати.

Те, що священники цим зверненням фактично говорять про те, що вони готові взяти відповідальність за церкву на себе, як на мене, найголовніше. Я дуже сподіваюся, що це звернення підтримають священники не лише в Україні, а й в інших країнах,

– зазначив він.

Водночас є й ті, хто не поспішає з висновками. Так, архімандрит Полтавської єпархії Макарій Біліневич та протоієрей Віталій Васильчук відкликали свої підписи. Пінчук розповідає, що це сталося під тиском митрополита Полтавського Пилипа. А релігієзнавець Тарас Антошевський взагалі говорить про відкриті репресії щодо тих, хто погодився підписати звернення.

Я знаю, що священники просять затерти їхні підписи, боячись репресій від своїх єпископів,

– підкреслив Антошевський.

На думку релігієзнавців, не варто було очікувати іншого розвитку подій, адже верхівка УПЦ перебуває на утриманні Росії. Ба більше, вона ніколи не зречеться своїх кураторів з ФСБ.

Це найближчим часом призведе до того, що парафії УПЦ почнуть масово переходити до Помісної церкви України.

Що думають про ініціативу Пінчука у Москві

Прокремлівські рупори надалі кричать про "спецоперації українських спецслужб", які буцімто повинні розколоти РПЦ. Як і все інше, церква у них "поза політикою". Наприклад, настоятель храму святої мучениці Татіани при МДУ Володимир Вігілянський назвав збір підписів – інформвійною.

Це не релігійна проблема, а політичне протистояння… Тож вітаю священнослужителів, які взяли до рук пістолети, автомати, так би мовити, і записалися до інформаційних військ СБУ чи НАТО,

– заявив він росЗМІ.

Схоже, пропагандисти закривають очі на те, що їхній патріарх благословив геноцид українського народу російськими загарбниками.

До речі Усик не підтримає Московський патріархат, – митрополит про заборону російської церкви

На думку російського історика, доктора історичних наук Павла Гайденка, "існують процедури, які дозволяють оскаржити лист представників УПЦ", водночас він визнав, що УПЦ МП є набагато демократичнішою структурою у порівнянні із Московською церквою.

Протоієрей Пінчук погоджується, що російські єпископи можуть переламати ситуацію.

Нагадаємо, що у Верховній Раді очікує розгляду законопроєкт про заборону Московського патріархату в Україні. Проте аналітики переконані, що процес "фільтрації" духовенства УПЦ відбудеться природним чином. Швидше за все, на тлі війни, вищі чини Української православної церкви та їхні парафіяни почнуть переходити до Помісної церкви України. Як наслідок – в короткостроковій перспективі це ставить хрест на існуванні в Україні ворожої релігійної структури.

Андрій Пінчук: що відомо про батюшку-реформатора"

Андрій Пінчук народився 1977-го року у місті Києві.

Навчався у Санкт-Петербурзькій духовній семінарії, тут же вступив до духовної академії, звідки був відрахований у справі "Анаксіоса".

З 2003 року і дотепер є настоятелем приходу святого Архістратига Михаїла у селі Волоське. З 2016 року є держслужбовцем, перебуваючи на посаді старости сіл Волоське, Ракшівка, Червоний Садок та Майорка Новоолександрівської сільської ради.

Восени 2014 року організував у Волоському центр для біженців із зони АТО. Церковні ЗМІ називають Пінчука "батьком-реформатором".

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