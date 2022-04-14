УПЦ МП поддержала идею осудить патриарха Кирилла, который благословил геноцид украинцев

Ситуация вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата накаляется. Пока митрополит Православной церкви Украины Епифаний призывает их к диалогу, высшие иерархи враждебной структуры умалчивают о зверствах россиян, а их глава – московский патриарх Кирилл открыто благословляет геноцид украинцев.

Впрочем, большинство отцов Украинской православной церкви войну осуждает и даже предлагает привлечь к церковному суду московского патриарха. И, конечно, в таких ситуациях появляется главный инициатор. В этой ситуации им стал протоиерей Андрей Пинчук. Именно он активно выступает за расправу над российским коллегой.

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Рассказываем, как "война отцов" повлияет на взаимосвязь обеих церквей.

Священник УПЦ поддержал идею судить патриарха Кирилла

10 апреля протоиерей Андрей Пинчук написал в фейсбуке, что священники УПЦ МП начали сбор подписей под обращением к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. Он сообщил, что на 14 апреля собрано 411 подписей церковнослужителей.

В сообщении говорится, что Андрей Пинчук, которрій сейчас служит настоятелем прихода святого Архистратига Михаила в селе Волосское Днепропетровской области, обвиняет патриарха Кирилла в содействии войны России против Украины.

Пинчук отмечает, что, благословив российскую агрессию, Кирилл совершил моральное преступление, а доктрина "русского мира", проповедуемая московским патриархом, "не соответствует православному учению". К тому же Пинчук назвал Гундяева человеком, представляющим российский ирредентизм, утверждая, что Украина, Белоруссия и Россия – братские народы.

Уверен, что если эти заседания (Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей, – ред.) будут назначены, то мы, подписавшие обращение, ожидаем, как минимум, осуждения лжи "русского мира". Как максимум, мы надеемся на извержение из сана патриарха Кирилла, лишение его епископских достоинств, возвращение его по примеру патриарха Никона в монашеский чин и его дальнейшее отправление в монастырь на покаяние,

– отметил Пинчук.

Он добавил, что прецеденты подобных церковных судов уже были.

Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против высших церковных сановников,

– рассказал протоиерей.

Так, к примеру, в 1666 году восточные патриархи осудили столичного патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана.

Репрессии и давление: что известно о расколе духовенства

Инициатива Пинчука получила горячую поддержку украинского духовенства. В интервью Радио Свобода религиовед Сергей Чапнин подчеркнул, что это свидетельствует о нежелании священников молчать.

То, что священники этим обращением фактически говорят о том, что они готовы взять ответственность за церковь на себя, по-моему, самое главное. Я очень надеюсь, что это обращение поддержат священники не только в Украине, но и в других странах,

– отметил он.

В то же время, есть и те, кто не спешит с выводами. Так, архимандрит Полтавской епархии Макарий Билиневич и протоиерей Виталий Васильчук отозвали свои подписи. Пинчук рассказывает, что это произошло под давлением митрополита Полтавского Филиппа. А религиовед Тарас Антошевский вообще говорит об открытых репрессиях в отношении тех, кто согласился подписать обращение.

Я знаю, что священники просят затереть их подписи, боясь репрессий от своих епископов,

– подчеркнул Антошевский.

По мнению религиоведов, не стоило ожидать иного развития событий, ведь верхушка УПЦ находится на содержании России. Более того, она никогда не отречется от своих кураторов из ФСБ.

Это в ближайшее время приведет к тому, что парафии УПЦ начнут массово переходить в Поместную церковь Украины.

Что думают об инициативе Пинчука в Москве

Прокремлевские рупоры и дальше кричат ​​о "спецоперациях украинских спецслужб", которые должны расколоть РПЦ. Как и все остальное, церковь у них "вне политики". Например, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский назвал сбор подписей – информвойной.

Это не религиозная проблема, а политическое противостояние… Так что поздравляю священнослужителей, которые взяли в руки пистолеты, автоматы, так сказать, и записались в информационные войска СБУ или НАТО,

– заявил он росСМИ.

Похоже, пропагандисты закрывают глаза, что их патриарх благословил геноцид украинского народа российскими захватчиками.

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По мнению российского историка церкви, доктора исторических наук Павла Гайденко, "существуют процедуры, позволяющие обжаловать письмо представителей УПЦ", в то же время он признал, что УПЦ МП – более демократичная структура по сравнению с Московской структурой.

Протоиерей Пинчук соглашается с тем, что российские епископы могут переломить ситуацию.

Напомним, что в Верховной Раде ожидает рассмотрение законопроект о запрете Московского патриархата в Украине. Однако аналитики убеждены, что процесс "фильтрации" духовенства УПЦ состоится естественным образом. Скорее всего, на фоне войны высшие чины Украинской православной церкви и их прихожане начнут переходить в Поместную церковь Украины. Как следствие – в краткосрочной перспективе это поставит крест на существовании в Украине враждебной религиозной структуры.

Андрей Пинчук: что известно о "батюшке-реформаторе"

Андрей Пинчук родился в 1977 году в городе Киеве.

Учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии, тут же поступил в духовную академию, откуда был отчислен по делу "Анаксиоса".

С 2003 года и до сих пор является настоятелем прихода святого Архистратига Михаила в селе Волосское. С 2016 года – госслужащий в должности старосты сел Волосское, Ракшевка, Червоный Садок и Майорка Новоалександровского сельского совета.

Осенью 2014 года организовал в Волосском центр для беженцев из зоны АТО. Церковные СМИ называют Пинчука "батюшкой-реформатором".

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