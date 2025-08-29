Уражено ще один важливий об’єкт, що забезпечує російську армію нафтопродуктами
- Сили оборони України атакували об'єкт у Брянській області, де перекачується дизельне пальне для російської армії.
- Об'єкт має спроможність прокачувати близько 10,5 мільйона тонн пального на рік; атака здійснена ракетними військами, артилерією та безпілотними системами.
- Ця атака є частиною зусиль України щодо підриву воєнно-економічного потенціалу та логістичних спроможностей російської армії.
У ніч на 29 серпня Сили оборони України атакували Брянську область. Унаслідок удару спалахнула пожежа на об'єкті, що перекачує дизельне пальне.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Що відомо про удар по станції перекачування палива?
Цієї ночі підрозділам Сил оборони вдалося уразити лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі на Брянщині.
Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік,
– наголосили в Генштабі.
Удар по російському об'єкту здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та СБУ. Повідомляється, що внаслідок атаки на станції спалахнула пожежа. Наслідки ураження уточнюються.
Удар по лінійно-виробничій станції на Брянщині: дивіться відео
Як зазначили в Генштабі, Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей.
Інші атаки на російські об'єкти
У ніч проти 29 серпня вибухи лунали й в російському Орлі. Дрони масовано атакували місто. За словами Андрющенка, є результати на землі – наслідки потребують уточнення, але влучання точно було.
За день до цього ГУР знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Імовірно, під залізничними цистернами наповненими пальним, було закладено вибухівку.
Того ж дня українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Сили оборони уразили установку спільного перероблення газу та газового конденсату. Крім того, під удар потрапив і Куйбишевський НПЗ, склади боєприпасів та логістичні об'єкти.