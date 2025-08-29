У ніч на 29 серпня Сили оборони України атакували Брянську область. Унаслідок удару спалахнула пожежа на об'єкті, що перекачує дизельне пальне.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Що відомо про удар по станції перекачування палива?

Цієї ночі підрозділам Сил оборони вдалося уразити лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі на Брянщині.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік,

– наголосили в Генштабі.

Удар по російському об'єкту здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та СБУ. Повідомляється, що внаслідок атаки на станції спалахнула пожежа. Наслідки ураження уточнюються.

Як зазначили в Генштабі, Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей.

