В уряді Польщі закликали Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти Росії

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини, яка блокує шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Зокрема, Будапешт наполягає на виключенні з санкційного списку очільника Московської православної церкви патріарха Кіріла, який неодноразово висловлював публічну прихильність президенту держави-агресорки Володимиру Путіну.

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Польща вважає, що Угорщина затримує важливе для Європи рішення

Як повідомлялося раніше, на засіданні представників країн-членів Євросоюзу у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакета, погодженого напередодні Європейською радою.

Польща закликала пропутінську країну переглянути своє рішення.

Ми закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проєкт пакета санкцій якомога швидше,

– заявив Мюллер.

Нагадаємо, що Угорщина неадекватно реагує й на "дрібні технічні питання" щодо запровадження часткового ембарго на російську нафту. Як наслідок – прийняття шостого санкційного пакету ЄС відтерміновується, а Росія отримує більше коштів, які спрямовуються на вбивства українців.

Угода про заборону експорту російської нафти: останні новини

Наприкінці травня голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС нарешті угоди про заборону експорту російської нафти. Наразі йдеться про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Водночас постачання сирої нафти через нафтопровід "Дружба" ще діятиме.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до ЄС із заявою у якій привітала рішення Євросоюзу. Вона заявила, що це фактично дозволить скоротити орієнтовно 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця 2022 року.

Тривалий час рішення блокувала Угорщина. Станом на 31 травня країну звільнили від нафтового ембарго. За словами Орбана, Угорщина уклала домовленість з ЄС.

Слідом за Угорщиною від нафтового ембарго звільнили Болгарію. Таке рішення пояснюється залежністю країни від російського палива на 95%.

У Європарламенті розкритикували такі рішення. Зокрема, Расмус Андресен висловив розчарування тим, що нафтопостачання через трубопроводи вивели з-під ембарго. Євродепутат зауважив, що "напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал".

Навіть попри відсутність радикальної відмови, експерти порахували, що запровадження ембарго на постачання російської нафти, навіть лише часткове, призведе до значних втрат у Росії. Країна недоотримуватиме близько 10 мільярдів доларів.

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