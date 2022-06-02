В правительстве Польши призвали Венгрию прекратить блокировку шестого пакета санкций против России

Представитель правительства Польши Петр Мюллер выразил обеспокоенность позицией Венгрии, блокирующей шестой пакет санкций Евросоюза против России.

В частности, Будапешт настаивает на исключении из санкционного списка главы Московской православной церкви патриарха Кирилла, неоднократно выражавшего публичную приверженность президенту государства-агрессорки Владимиру Путину.

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Польша считает, что Венгрия задерживает важное для Европы решение.

Как сообщалось ранее, на заседании представителей стран-членов Евросоюза в Брюсселе Венгрия высказала несколько возражений по поводу шестого санкционного пакета, согласованного накануне Европейским советом.

Польша призвала пропутинскую страну пересмотреть свое решение.

Мы призываем Венгрию больше не блокировать этот процесс. Решения на Европейском совете были однозначными, Польша и другие страны ЕС желают принять этот проект пакета санкций как можно скорее,

– заявил Мюллер.

Напомним, что Венгрия неадекватно реагирует и на "мелкие технические вопросы" о введении частичного эмбарго на российскую нефть. Как следствие – принятие шестого санкционного пакета ЕС откладывается, а Россия получает больше средств, которые направляются на убийства украинцев.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти: последние новости

В конце мая председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил , что ЕС наконец-то соглашения о запрете экспорта российской нефти. Речь идет о запрете на поставки в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. В то же время, поставка сырой нефти через нефтепровод "Дружба" еще будет действовать.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обратилась в ЕС с заявлением, в котором приветствовала решение Евросоюза. Она заявила, что это позволит сократить ориентировочно 90% импорта нефти из России в ЕС до конца 2022 года.

Долгое время решение блокировала Венгрия. По состоянию на 31 мая страну освободили от нефтяного эмбарго . По словам Орбана, Венгрия заключила договоренность с Евросоюзом.

Следом за Венгрией от нефтяного эмбарго освободили Болгарию . Такое решение разъясняется зависимостью страны от русского горючего на 95%.

В Европарламенте раскритиковали подобные решения. В частности, Расмус Андресен выразил разочарование тем, что нефтеснабжение через трубопроводы было выведено из-под эмбарго. Евродепутат отметил, что "полупродуманные санкции дают России роковой сигнал" .

Даже несмотря на отсутствие радикального отказа, эксперты посчитали , что введение эмбарго на поставку российской нефти, даже частичное, приведет к значительным потерям в России. Страна будет недополучать около 10 миллиардов долларов.

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