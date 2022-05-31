Председатель Европейского совета отметил, что это "вопрос часов". В частности, 6 пакета санкций могут утвердить уже вечером 1 июня.

В следующем пакете санкций ЕС не будет газового эмбарго

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Зузаной Чапутовой – президентом Словакии подчеркнул необходимость ужесточать санкции против России .

Ситуация, когда между пятым и шестым санкционными пакетами против России прошло уже более 50 дней, не приемлемо,
– подчеркнул украинский лидер.

Он также выразил надежду, что шестой пакет санкций будет принят уже в ближайшее время.

ЕС достиг соглашения о запрете экспорта российской нефти

Канада ввела новые санкции

Канада 31 мая сообщила о введении новых санкций против 22 физических и 4 юридических лиц из России.

Санкции ввели против 4 российских компаний:

  • Инвестторгбанка
  • "Россельхозбанк"
  • "РВК",
  • "Российский фонд прямых инвестиций".

Также под ограничения попали чиновники российских финансовых учреждений и члены их семей. В Канаде подчеркнули, что санкционным давлением пытаются остановить "бессмысленную войну, приведшую к потерям тысячи жизней".

Заметьте – Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России: смотрите видео