Голова Європейської ради зауважив, що це – "питання годин". Зокрема, 6 пакет санкцій можуть затвердити вже увечері 1 червня.
Зауважте В наступному пакеті санкцій ЄС не буде газового ембарго
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії.
Ситуація, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти Росії минуло вже понад 50 днів, не є прийнятною,
– наголосив український лідер.
Він також висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ухвалять вже найближчим часом.
ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти
- Мішель 31 травня повідомив, що ЄС нарешті досягнув угоди про заборону експорту російської нафти. Водночас наразі мовиться про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Тим часом постачання сирої нафти через гігантський нафтопровід "Дружба" ще діятиме.
- Урсула фон дер Ляєн – президентка Єврокомісії – привітала рішення ЄС. Вона заявила, що це фактично дозволить скоротити орієнтовно 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця 2022 року.
- Тривалий час рішення блокувала Угорщина. Станом на 31 травня країну звільнили від нафтового ембарго.
- У Європарламенті розкритикували такі рішення. Зокрема, Расмус Андресен висловив розчарування тим, що нафтопостачання через трубопроводи вивели з-під ембарго. Євродепутат зауважив, що "напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал".
- Нікола Бер – віцепрезидентка Європарламенту – наголосила, що "через легке нафтове ембарго держави-члени ЄС не виправдали очікувань".
Канада запровадила нові санкції
Канада 31 травня повідомила про запровадження нових санкцій проти 22 фізичних та 4 юридичних осіб з Росії.
Санкції ввели проти 4 російських компаній:
- "Инвестторгбанка"
- "Россельхозбанка"
- "РВК",
- "Российского фонда прямых инвестиций".
Також під обмеження попали високопосадовці російських фінансових установ та члени їхніх сімей. У Канаді наголосили, що санкційним тиском намагаються зупинити "безглузду війну, яка призвела до втрат тисячі життів".
Зауважте – Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії: дивіться відео