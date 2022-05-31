Голова Європейської ради зауважив, що це – "питання годин". Зокрема, 6 пакет санкцій можуть затвердити вже увечері 1 червня.

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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії.

Ситуація, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти Росії минуло вже понад 50 днів, не є прийнятною,
– наголосив український лідер.

Він також висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ухвалять вже найближчим часом.

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Канада запровадила нові санкції

Канада 31 травня повідомила про запровадження нових санкцій проти 22 фізичних та 4 юридичних осіб з Росії.

Санкції ввели проти 4 російських компаній:

  • "Инвестторгбанка"
  • "Россельхозбанка"
  • "РВК",
  • "Российского фонда прямых инвестиций".

Також під обмеження попали високопосадовці російських фінансових установ та члени їхніх сімей. У Канаді наголосили, що санкційним тиском намагаються зупинити "безглузду війну, яка призвела до втрат тисячі життів".

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