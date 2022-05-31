Голова Європейської ради зауважив, що це – "питання годин". Зокрема, 6 пакет санкцій можуть затвердити вже увечері 1 червня.

Зауважте В наступному пакеті санкцій ЄС не буде газового ембарго

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії.

Ситуація, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти Росії минуло вже понад 50 днів, не є прийнятною,

– наголосив український лідер.

Він також висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ухвалять вже найближчим часом.

ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти

Мішель 31 травня повідомив, що ЄС нарешті досягнув угоди про заборону експорту російської нафти. Водночас наразі мовиться про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Тим часом постачання сирої нафти через гігантський нафтопровід "Дружба" ще діятиме.

Урсула фон дер Ляєн – президентка Єврокомісії – привітала рішення ЄС. Вона заявила, що це фактично дозволить скоротити орієнтовно 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця 2022 року.

Тривалий час рішення блокувала Угорщина. Станом на 31 травня країну звільнили від нафтового ембарго.

У Європарламенті розкритикували такі рішення. Зокрема, Расмус Андресен висловив розчарування тим, що нафтопостачання через трубопроводи вивели з-під ембарго. Євродепутат зауважив, що "напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал".

Нікола Бер – віцепрезидентка Європарламенту – наголосила, що "через легке нафтове ембарго держави-члени ЄС не виправдали очікувань".

Канада запровадила нові санкції

Канада 31 травня повідомила про запровадження нових санкцій проти 22 фізичних та 4 юридичних осіб з Росії.

Санкції ввели проти 4 російських компаній:

"Инвестторгбанка"

"Россельхозбанка"

"РВК",

"Российского фонда прямых инвестиций".

Також під обмеження попали високопосадовці російських фінансових установ та члени їхніх сімей. У Канаді наголосили, що санкційним тиском намагаються зупинити "безглузду війну, яка призвела до втрат тисячі життів".

Зауважте – Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії: дивіться відео