У Путіна заявили, що США мають "цікаві" пропозиції щодо України

Відомий російський пропагандист Павло Зарубін поговорив з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Той заявив, нібито США мають цікаві пропозиції стосовно України.

Деталі передає російське пропагандистське агентство ТАСС. До слова, Зарубіна називають улюбленцем Путіна, він часто бере "ексклюзивні" інтерв'ю з диктатором.

Що сказав Ушаков про Україну?

Сам Зарубін поки не оприлюднив розмову з Ушаковим.

ТАСС передає їхню розмову так:

Росія вірить лише собі, а до інших застосовує принцип "довіряй, але перевіряй". Пропозиції США щодо України цікаві, але поки не реалізуються.

Окрім цього, помічник Путіна сказав, що Росія закликає Америку вплинути на Україну.

"І Вашингтон цілком здатний це зробити. Це саме те, що зараз потрібно", – цитує Ушакова державне медіа.

Делегація Росії була у США?