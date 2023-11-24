До Горлівки ЗСУ залишилось 7 – 8 кілометрів: аналіз фронту від Романа Світана

Ворог втретє безуспішно намагається проводити активні штурмові дії навколо Авдіївки. Водночас у ЗСУ фіксуються вдалі дії на Горлівському напрямку, терикон неподалік Південного та Шумів під їхнім контролем.

Разом з тим в Росії та на окупованих територіях дуже неспокійно, постійно щось вибухає і детонує. Ці події та бої на фронті в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

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Куди б'ють росіяни

В ніч на 24 листопада Росія вчергове намагалася обстріляти Україну. Запустили дрони типу "Шахед" та крилаті ракети Х-59. Ціллю став Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Вони переконані, що там уже стоять F-16. Оскільки у 2018 році там стояли літаки F-15. Намагаються туди дістати, але не виходить. Їм доводиться проходити крізь серйозну систему оборони,

– зауважив Світан.

Подібною ціллю для ворога стало і місто Миргород, що на Полтавщині. Там свого часу базувалися літаки F-16, які стояли для захисту неба під час олімпіади 2012 року.

Однак в Україні сотні аеродромів оперативного рівня, які можуть прийняти західну авіацію, тому робота росіян по цих двох майданчиках є щонайменше неефективною, наголосив військовий експерт.

Уже є напрацьовані механізми розосередження кожної одиниці західної авіації, коли Україна її отримає, як це відбувалося в день повномасштабного вторгнення росіян. Тоді за пів години до ракетних обстрілів була піднята в небо вся українська авіація і перегрупована, так вдалося зберегти техніку, льотний та обслуговчий персонал.

Повний аналіз фронту від Романа Світана: дивитися відео

Вибухи в Росії та на ТОТ

Водночас українське військове командування чудово знає, де розміщена авіація ворога. Напередодні агресор заявив про спробу атаки безпілотниками по об'єктах на території Криму та Волгоградської області. Відомо, що відбулося дві масовані атаки в районі летовищ Джанкою і Новофедорівки.

Полковник запасу пояснив, що з території Росії залізницею техніка та військове спорядження відправляється до Джанкою, а звідти трьома гілками на різні відтинки фронту й на південь Криму.

Джанкой використовується як своєрідний хаб, там відбувається розвантаження, сортування тощо. Тому це серйозна ціль для наших літальних апаратів, зокрема безпілотників та ракет. В Криму буквально через день працюють наші засоби дальнього ураження,

– додав аналітик.

Бої біля Авдіївки

Генерал ЗСУ Олександр Тарнавський відзвітував, що росіяни на східному фронті розпочали третю спробу штурмувати Авдіївку. Зокрема, використовують касетні снаряди РБК-500.

Однак працювати цим типом зброї в сучасних умовах неефективно, пояснив Світан.

Ці бомби застосовуються в режимі вільного падіння, коли пілот виходить на поле, бачить піхоту противника, яка наступає, і накриває цю територію безпосередньо над противником. Так можна працювати на відкритих ділянках, на полях, натомість в посадках чи в лісі ця зброя фактично неефективна.

Росіяни зараз намагаються переформатувати ці бомби на керовані, додаючи до них крила іранського виробництва. Далі скидають їх за декілька десятків кілометрів від поля бою в надії, що бомба знайде ціль по координатах. Однак наша піхота динамічно рухається постійно, змінюючи своє розташування раніше, ніж дані вводяться в бомбу і відбувається запуск.

Успіхи ЗСУ в напрямку Горлівки

Останніми тижнями в ЗСУ фіксуються просування в бік Горлівки неподалік Шумів та Південного. Бійці з цього напрямку повідомляють, що з терикону росіян уже вибили, і до міста залишилось 7 – 8 кілометрів.

Світан пояснив, що українська армія зараз займає висоти в східному напрямку, з яких рухатися і наступати на противника легше.

Імовірно, зараз активізується той напрямок, про який ми говорили. Коли підуть дощі на Донбасі, можна буде рухатися лише по дорогах з твердим покриттям. Оптимально це робити в агломерації Горлівка – Єнакієво, другою може бути агломерація Ясинуватої,

– додав льотчик-інструктор.