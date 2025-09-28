Внаслідок російського обстрілу загинув капітан поліції Валерій Тогаренко
- 28 вересня внаслідок російського обстрілу Херсона загинув капітан поліції Валерій Тогаренко.
- Валерій Тогаренко понад 20 років працював у правоохоронних органах.
28 вересня вранці Херсон вкотре перебував під ударами окупантів. Ворожий обстріл забрав життя капітана поліції Валерія Тогаренка.
Разом із колегами Валерій Тогаренко чергував на блокпосту й потрапив під масований вогонь росіян. Внаслідок одного з влучань поліцейський отримав смертельні поранення, передає 24 Канал із посилання на поліцію.
Що відомо про загиблого Валерія Тогаренка?
Херсонець, Валерій Тогаренко, понад 20 років присвятив боротьбі зі злочинністю.
Востаннє він працював старшим оперуповноваженим сектором кримінальної поліції відділу поліції №2 (Корабельний) Херсонського районного управління поліції.
Валерій завжди був прикладом відданості службі, його професіоналізм і мужність надихали колег.
Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого колеги,
– йдеться у повідомленні поліції.
Які наслідки масованої атаки на Україну 28 вересня?
- У ніч проти 28 вересня окупанти здійснили черговий масований удар по Україні. Основним напрямком ракет і дронів був Київ.
- У столиці загинули четверо людей. Двоє – це пацієнт і медсестра Інституту кардіології.
- Ще у Солом'янському районі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 12-річної дівчинки. Пізніше стало відомо, що загибла – учениця 7-Б класу Спеціалізованої школи №159 Олександра Поліщук.
- Ще одна 52-річна жінка померла в укритті. Її серце не витримало російської атаки. Ілона Ревут була перукаркою-стилісткою салону "Лонда".