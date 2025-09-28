Разом із колегами Валерій Тогаренко чергував на блокпосту й потрапив під масований вогонь росіян. Внаслідок одного з влучань поліцейський отримав смертельні поранення, передає 24 Канал із посилання на поліцію.

Що відомо про загиблого Валерія Тогаренка?

Херсонець, Валерій Тогаренко, понад 20 років присвятив боротьбі зі злочинністю.

Востаннє він працював старшим оперуповноваженим сектором кримінальної поліції відділу поліції №2 (Корабельний) Херсонського районного управління поліції.

Валерій завжди був прикладом відданості службі, його професіоналізм і мужність надихали колег.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого колеги,

– йдеться у повідомленні поліції.

