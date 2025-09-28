Вместе с коллегами Валерий Тогаренко дежурил на блокпосту и попал под массированный огонь россиян. В результате одного из попаданий полицейский получил смертельные ранения, передает 24 Канал со ссылка на полицию.

Смотрите также На фронте погиб украинский шахматист Антон Болдырев

Что известно о погибшем Валерии Тогаренко?

Херсонец, Валерий Тогаренко, более 20 лет посвятил борьбе с преступностью.

Последний раз он работал старшим оперуполномоченным сектором криминальной полиции отдела полиции №2 (Корабельный) Херсонского районного управления полиции.

Валерий всегда был примером преданности службе, его профессионализм и мужество вдохновляли коллег.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего коллеги,

– говорится в сообщении полиции.

Какие последствия массированной атаки на Украину 28 сентября?