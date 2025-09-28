Вместе с коллегами Валерий Тогаренко дежурил на блокпосту и попал под массированный огонь россиян. В результате одного из попаданий полицейский получил смертельные ранения, передает 24 Канал со ссылка на полицию.
Смотрите также На фронте погиб украинский шахматист Антон Болдырев
Что известно о погибшем Валерии Тогаренко?
Херсонец, Валерий Тогаренко, более 20 лет посвятил борьбе с преступностью.
Последний раз он работал старшим оперуполномоченным сектором криминальной полиции отдела полиции №2 (Корабельный) Херсонского районного управления полиции.
Валерий всегда был примером преданности службе, его профессионализм и мужество вдохновляли коллег.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего коллеги,
– говорится в сообщении полиции.
Какие последствия массированной атаки на Украину 28 сентября?
- В ночь на 28 сентября оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине. Основным направлением ракет и дронов был Киев.
- В столице погибли четыре человека. Двое – это пациент и медсестра Института кардиологии.
- Еще в Соломенском районе из-под завалов разрушенного дома достали тело 12-летней девочки. Позже стало известно, что погибшая – ученица 7-Б класса Специализированной школы №159 Александра Полищук.
- Еще одна 52-летняя женщина умерла в укрытии. Ее сердце не выдержало российской атаки. Илона Ревут была парикмахершей-стилисткой салона "Лонда".