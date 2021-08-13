Важко говорити про зраду США, – Чалий про угоду Меркель і Байдена щодо "Північного потоку-2"

Багато людей сприймали угоду між Джо Байденом і Ангелою Меркель щодо "Північного потоку-2" як ознаку того, що Україна для Сполучених Штатів не є надто важливою. Втім такі заяви не відповідають дійсності.

До того ж у Штатів перед нами щодо цього газогону було лише одне зобов'язання. Таку думку в програмі "Перші особи" Олени Трибушної на 24 каналі висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.

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"Я можу визнати, що взагалі важко говорити про зраду Сполучених Штатів", – підкреслив він.

За словами дипломата, для США зараз важливо відновити трансатлантичну єдність з країнами Європи і зробити надійніші зв'язки. Байден справді домовився з Меркель не тільки щодо "Північного потоку-2", а й про інші питання.

Чалий: Допомога Україні від США і зараз величезна

Чалий зауважив, що основним питанням для США наразі є конкуренція з Китаєм. Втім у цьому Україна не є тією країною, яка може бути в перших пріоритетах. Але не варто порівнювати з іншими державами.

Наша допомога від Сполучених Штатів і зараз величезна. Якщо не помиляюсь, у п'ятірці ми є,

– відзначив він.

Експосол України в США вважає, що українській владі потрібно діяти в цій ситуації інакше. Зокрема не закликати зараз Штати до якихось цінностей. Мовляв, робити це потрібно пізніше.

Наприклад, Байден анонсував нову ініціативу. Очільник Білого Дому хоче провести у грудні 2021 року віртуальний саміт за демократію.

"Там будуть не лише ті країни, як стали демократіями. А саме ті, хто може запропонувати, як розвивати демократії", – розповів дипломат.

Угода між Німеччиною і США про "Північний потік-2": головне

Сполучені Штати й Німеччина досягли згоди у питанні "Північного потоку-2". Джо Байден і Ангела Меркель домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.

У Держдепі США повідомили, що ухвалені домовленості передбачають виділення грошей для України.

Водночас Міністерство закордонних справ України надіслало офіційні ноти в Брюссель і Берлін через угоду щодо газогону. Українська сторона також ініціювала консультації з Єврокомісією.

Повне інтерв'ю Валерія Чалого дивіться у вівторок, 17 серпня, на 24 каналі. Не пропустіть!