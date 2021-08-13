Трудно говорить об измене США, – Чалый о сделке Меркель и Байдена по "Северному потоку-2"
Источник:24 канал
Многие люди воспринимали соглашение между Джо Байденом и Ангелой Меркель относительно "Северного потока-2" как признак того, что Украина для Соединенных Штатов не является слишком важной. Впрочем, такие заявления не соответствуют действительности.
К тому же у Штатов перед нами по этому газопроводу было лишь одно обязательство. Такое мнение в программе "Первые лица" Елены Трибушной на 24 канале высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
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"Я могу признать, что вообще трудно говорить об измене Соединенных Штатов", – подчеркнул он.
По словам дипломата, для США сейчас важно восстановить трансатлантическое единство со странами Европы и сделать более надежные связи. Байден действительно договорился с Меркель не только по "Северному потоку-2", но и о других вопросах.
Чалый: помощь Украине от США и сейчас огромна
Чалый отметил, что основным вопросом для США сейчас является конкуренция с Китаем. Впрочем, в этом Украина не является той страной, которая может быть в первых приоритетах. Но не стоит сравнивать с другими государствами.
Наша помощь от Соединенных Штатов и сейчас огромна. Если не ошибаюсь, в пятерке мы есть,
– отметил он.
Экс-посол Украины в США считает, что украинским властям нужно действовать в этой ситуации иначе. В частности не призывать сейчас Штаты к каким-то ценностям. Мол, делать это нужно позже.
Например, Байден анонсировал новую инициативу. Глава Белого Дома хочет провести в декабре 2021 года виртуальный саммит за демократию.
"Там будут не только те страны, как стали демократиями. А именно те, кто может предложить, как развивать демократии", – рассказал дипломат.Полное интервью Валерия Чалого смотрите во вторник, 17 августа, на 24 канале. Не пропустите!
Соглашение между Германией и США о "Северном потоке-2": Главное
- Соединенные Штаты и Германия достигли согласия в вопросе "Северного потока-2". Джо Байден и Ангела Меркель договорились, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- В Госдепе США сообщили, что принятые договоренности предусматривают выделение денег для Украины.
- В то же время Министерство иностранных дел Украины направило официальные ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения по газопроводу. Украинская сторона также инициировала консультации с Еврокомиссией.