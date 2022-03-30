"Вбив твого чоловіка, бо він нацист": українка розкрила шокуючі деталі, як її ґвалтували росіяни

В одному з окупованих сіл Київщини російські нелюди спочатку вбили господаря, а потім кілька годин ґвалтували його дружину. Тим часом у сусідній кімнаті ховався 4-річний син українського подружжя...

Воєнний злочин окупантів раніше підтвердила очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. Росіянам заочно оголосили підозру в цьому звірстві, однак один із ґвалтівників, імовірно, вже поплатився за скоєне та сконав.

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Не стала мовчати про злочини росіян і жертва їхніх знущань. 34-річна мешканка одного із сіл Броварського району Київської області відверто розповіла трагічні подробиці.

Двоє росіян ґвалтували українку, поки її маленький син ховався

За словами українки, 9 березня російські військові вдерлися до її дому в передмісті Києва, хоча на воротах й було почеплене біле простирадло. Таке "маркування цивільних" не зупинило окупантів.

Спочатку ті застрелили їхнього собаку. Тоді пошкодили машину, щоб ніхто не зміг утекти. При цьому один із рашистів, який представився Михайлом Романовим, був напідпитку.

Коли стемніло, окупанти цинічно вбили її 35-річного чоловіка. Тіло свого коханого жінка виявила біля воріт.

Молодший (росіянин) приставив пістолет до моєї голови та сказав: "Я застрелив вашого чоловіка, тому що він нацист",

– розповіла українка.

Опісля рашисти взялися до "денацифікації" жінки. Вони погрожували, що у випадку непокори вб'ють її на очах у сина. Поки 4-річний хлопчик ховався, російські солдати знущалися з його мами.

Той, хто застрелив мого чоловіка, сказав мені роздягнутися. Потім вони обоє ґвалтували мене один за одним. Їм було байдуже, що мій син плаче в котельні,

– пригадала моторошні подробиці жінка.

Щойно вона вирішила, що наруга завершилася, усе повторилось. Не минуло й пів години, як геть п'яні росіяни повернулися, щоб зґвалтувати її востаннє. При цьому вони ледве стояли на ногах.

Зрештою вони обоє заснули у кріслах. Я прокралася до котельні та сказала синові, що нам треба тікати дуже швидко, інакше нас застрелять,

– поділилася українка.

Хлопчик так і не зрозумів, що трапилося із його татом та які знущання пережила його мама. На щастя, зараз мама та син перебувають на відносно безпечній західній Україні.

Тим часом ЗСУ почали звільняти від ворогів передмістя Київщини. Ми впевнені, що всі російські солдати, які передусім є мародерами та ґвалтівниками, сповна поплатяться за скоєні злочини.

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