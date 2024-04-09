Вбивство 16-річного хлопця на фунікулері в Києві: підозрюваний перебуває в СІЗО

У Києві на київському фунікулері чоловік вбив підлітка. Підозрюваного затримали, наразі він перебуває у СІЗО.

Управління державної охорони України повідомило, що чоловік, якого підозрюють в умисному вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, перебуває в СІЗО.

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Підозрюваний у вбивстві підлітка перебуває в СІЗО

Водій Управління держохорони, якого підозрюють у вбивстві юнака, перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Відомство також заявило, що активно співпрацює зі слідством та не виправдовує дії військовослужбовця.

Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця,

– мовиться в повідомленні.

Також Управління держохорони висловили співчуття родині загиблого юнака.

Втрата дитини – це невимовне горе та непоправна втрата,

– зазначили в Управлінні держохорони.

При цьому в управлінні закликали суспільство "уникати поширення недостовірної та неперевіреної" інформації.

Раніше повідомлялося, що службовцю Управління держохорони повідомили про підозру.

Що відомо про трагічний випадок

7 квітня у Києві на станції фунікулера спалахнув конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім.

Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка.

Свідки стверджують, що юнак упав на скло та від травм загинув не приходячи до тями.

Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, затриманий чоловік 1994 року народження.

Тим часом загиблим юнаком виявився 16-річний вихованець СДЮСШ з футболу "Зміна" Матерухін Максим Олександрович.

ДБР відкрило щодо правоохоронця справу за фактом вбивства. Слідчі також з'ясовують всі обставини події та причини конфлікту.









