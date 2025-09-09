У квітні 2024 року співробітнику УДО Артему Косову повідомили підозру в умисному вбивстві 16-річного Максима Матерухіна. У травні працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті юнака на станції фунікулера в Києві.

29 травня обвинувальний акт стосовно Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке Косову загрожує довічне ув'язнення. А резонанс навколо цього злочину привів до зали суду Генерального Прокурора України.

Суди тривають майже півтора року, але що змінилось за цей час? Чому Артем Косов на якомусь із засідань залишився без обох захисників і який стосунок до цього мають судді? А найголовніше – з яких причин обвинувачений змінив свої свідчення? 24 Канал зібрав всі відомі факти про цю страшну трагедію у проєкті "Де вони".

Чому підозрюваний лишився без адвокатів?

Цього серпня у залі Шевченківського суду, де слухають справу про умисне вбивство Максима Матерухіна з'явився особисто генпрокурор Руслан Кравченко. Він долучився до групи прокурорів, що працювали над справою раніше. Сам Руслан Кравченко виступає за довічне ув'язнення для обвинувачуваного – те чого майже півтора року вимагає громада і батьки Максима.

На засіданні, де Косову мали обирати запобіжний захід, а він вже вдруге для цього процесу залишився без адвоката, генпрокурор заявив про 6 фактів зловживання з боку захисту обвинуваченого.

"Захисник відмовився захищати обвинувачуваного. Ми вважаємо, що це зловживання правом. Це порушення права на захист. Ми звертатимемося до дисциплінарної комісії, щоб його (захисника – 24 Канал) покарали і позбавили свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, тому що захисник зобов'язаний дотримуватися усіх прав і обов'язків захищати обвинувачуваного в цьому окремому провадженні чи в іншому", – зазначив Руслан Кравченко.

Тобто, це пряме звинувачення Богдана Кушніра та Дмитра Земницького в маніпуляціях і порушенні законів. Вони ж, за словами активної громади, систематично зривали засідання.

Попереднє переобрання запобіжного заходу для фігуранта дійсно відбулося без адвокатів Земницького та Кушніра. А цього разу виявилося, що обидва вони – вийшли зі справи. Один розірвав контракт, а інший – вийшов зі справи через нібито "завантаженість".

Тож Косов залишився без захисників, і це все водночас із появою генпрокурора в справі. Особисто Богдан Кушнір заперечує тезу генпрокурора про 6 зірваних засідань. Каже: зірване засідання – це якби вони не повідомили та не з'явилися, а вони писали клопотання про перенесення в межах чинного законодавства.

Також, за його словами, вийти зі справи і йому, й пану Земницькому довелося саме через дії суддівської колегії, яка начебто ігнорувала всі клопотання сторони захисту про перенесення судових засідань.

Новий адвокат – фігурант у кримінальній справі?

Нового захисника, Романа Щетніцького, обвинуваченому у вбивстві підлітка призначили також в "безоплатній правовій допомозі". Відомо, що він власник і керівник адвокатського об'єднання "Фетісов, Щетніцький та партнери". Сторінку в соцмережах він тримає закритою, а ще – сам був фігурантом у кримінальній справі.

Обвинувальний акт за статтею щодо зловживання впливом, а точніше про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за здійснення впливу подали до Солом'янського суду у лютому 2024 року. Згідно з матеріалами тоді у Романа Володимировича вилучили 5 тисяч доларів. Проте, чим закінчилась історія в реєстрах – не зазначено, остання зареєстрована ухвала датована роком тому.

Нагадаємо, що генпрокурор Кравченко серед іншого наполягав на тому, щоби Щетніцький залишився й на майбутні засідання, як постійний представник обвинуваченого у вбивстві. На думку адвоката Кушніра, таке рішення є надмірною волею прокуратури.

Підозрюваний вперше поспілкувався з пресою

Підозрюваний своєї провини ніколи не визнавав, проте наприкінці літа змінив звичну позицію і почав своє спілкування з медіа. Наш проєкт був першим, хто отримав відповіді на головні запитання, зокрема – чи визнає Артем Косов свою провину? У відповідь ми отримали не просто "ні, не визнаю", як колись на початку, а анонсування спілкування з пресою на майбутніх засіданнях, і звинувачення на адресу суддівської колегії в тиску на захист.

Того дня обвинувачений вперше напряму спілкувався з мамою Максима, Іриною, намагався в неї просити вибачення, але так і не сказав конкретно – за що? Трагедію, яка сталася на фунікулері, він називає "ситуацією" і не вважає себе винним.

Зверніть увагу! Ветеран та громадський активіст Олег Симороз вважає, що цей допит та різке бажання ймовірного вбивці спілкуватись із пресою – спроба ввести суд в оману. Адже це перше таке спілкування підозрюваного зі ЗМІ за понад рік судових засідань.

Запобіжний захід Артему Косову за рішенням колегії суддів продовжили до 11 жовтня. Він залишатиметься під вартою без права на заставу.

Деталі з допиту Артема Косова про зброю, наркотики та алкоголь

7 квітня 2024 року Максим Матерухін пішов з життя на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка на скло, яке дитина розбила фактично своєю головою, зазнавши смертельних порізів. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду швидкої.

Артем Косов заявляє, начебто думав, що вбитому Максиму Матерухіну було більше ніж 18 років, бо він був високий і розмовляв "не дитячою мовою". Та семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення: Косов із товаришем були нетверезі, агресивні, сікалися до інших пасажирів фунікулера. Але нині, під час допиту, Косов давав зовсім інші свідчення.

Обвинувачений у вбивстві неповнолітнього твердив, що не мав прямого умислу на заподіяння смерті потерпілому, а страшні наслідки своїх дій він назвав "трагічною випадковістю".

Під час допиту Косов повідомив, що мав спеціальну стрілецьку та бойову підготовку, займався багато років боротьбою, а також має звання кандидата в майстри спорту з дзюдо. Та заперечив, що брав участь у бойових діях, як раніше казали, що він нібито "повернувся з нуля".



Обвинувачений у вбивстві Артем Косов / Скриншот з відео

Що ж до того, чому нетверезий водій УДО у вихідний день ніс на фунікулер пістолет Sig Sauer, Артем Косов визнав, що порушив посадові інструкції, і нібито забув, що пістолет був у сумці.

Також пан Артем заперечив деякі свідчення присутніх у вагоні, зокрема дівчат, які раніше розповіли, що товариш обвинуваченого розпускав до них руки, обидва гучно й нецензурно висловлювались при літніх людях і дітях, а також міцно відгонили алкоголем. Чому ж люди, які не знали ані Максима, ані Артема давали свідчення зовсім не на користь нападника? Обвинувачений заявив, що свідки або є зацікавленою стороною, або брешуть.

За словами генпрокурора, це був емоційно складний допит. Обвинувачений постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання. Подеколи, його слова суперечили попереднім свідченням. Наприклад, на відео з бодікамер поліції Артем Косов чітко сказав, що "вирішив зробити кидок через стегно". Водночас на допиті раптом заявив, мовляв, випадково впав разом з Максимом.

Ще один важливий факт: судді дослідили доказ, яким встановлено, що в крові Косова виявлено етиловий спирт в концентрації 2,5 проміле та наркотичну речовину. І сам обвинувачений це визнає, за його словами він вживав пиво та міцний алкоголь, а марихуана нібито була в інший день і "вперше в житті". Нашому проєкту Косов також підтвердив, що висновки експертизи правильні, але у власній, своєрідній манері. Чомусь до допиту він не квапився розказувати про алкоголь і наркотики.

На це є справа, якщо це написано, то так встановило слідство,

– коротко відповів нам підозрюваний у вбивстві Артем Косов.

Під час допиту прокурорка Васильєва дійшла і до фрагмента з начебто першою допомогою, що надавав обвинувачений. Тож ми дійшли до обговорення питання того самого турнікета-джгута на шию Максима Матерухіна. За словами підозрюваного, стан сп'яніння в якому він перебував, не заважав йому надавати першу допомогу. Хоча навіть на питання поліцейських – з яких дверей він вийшов – Артем Косов не міг відповісти.

"Я побачив, що є кров. Пішов взяв джгут, спустився вниз. Вже хлопець дав свою кофту. Я склав цю кофту і приклав до рани", – сказав підозрюваний.

Водночас, на думку присутніх у судовій залі, під час допиту Артем Косов більше жалівся на свою нещасну долю й те що "сидить в акваріумі", ніж говорив по суті злочину.

Більше деталей про справу щодо вбивства на Київському фунікулері, які ще історії спливли під час допиту Артема Косова – дивіться продовження у відео.