Запускали кульки і запалювали свічки: у Німеччині 2,5 тисячі людей прощалися з 9-річною Валерією

У Німеччині тисячі людей попрощалися з 9-річною українкою, яку знайшли мертвою кілька днів тому. Пошуки зниклої дівчинки тривали понад тиждень. Утім, на жаль, знайти її живою не вдалося. Маленька Валерія стала жертвою злочину.

Увечері в п'ятницю небо в центрі Дебельна було рясно вкрите повітряними кульками. Там прощалися з українкою Валерією. На площі зібралися понад 2500 містян. Усі вони прийшли, аби висловити сум з приводу трагедії.

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У пам'ять про Валерію пускали повітряні кульки

Під час прощання з промовою виступив мер міста Свен Лібхаузер. Він висловив слова співчуття родині загиблої дівчинки. Посадовець подякував причетним до інтенсивного пошуку Валерії. Під звуки тромбонного хору церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки. Люди також приносили квіти та запалювали свічки.

Прощання з Валерією / Фото Адміністрація міста Дебельна

Нагадаємо, що біля будинку, де жила дівчинка, влаштували меморіал. До цього місця люди несуть квіти та іграшки.

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