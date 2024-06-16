Запускали кульки і запалювали свічки: у Німеччині 2,5 тисячі людей прощалися з 9-річною Валерією
Джерело:Адміністрація міста Дьобельн
У Німеччині тисячі людей попрощалися з 9-річною українкою, яку знайшли мертвою кілька днів тому. Пошуки зниклої дівчинки тривали понад тиждень. Утім, на жаль, знайти її живою не вдалося. Маленька Валерія стала жертвою злочину.
Увечері в п'ятницю небо в центрі Дебельна було рясно вкрите повітряними кульками. Там прощалися з українкою Валерією. На площі зібралися понад 2500 містян. Усі вони прийшли, аби висловити сум з приводу трагедії.
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У пам'ять про Валерію пускали повітряні кульки
Під час прощання з промовою виступив мер міста Свен Лібхаузер. Він висловив слова співчуття родині загиблої дівчинки. Посадовець подякував причетним до інтенсивного пошуку Валерії. Під звуки тромбонного хору церковна громада дозволила відвідувачам запустити повітряні кульки. Люди також приносили квіти та запалювали свічки.
Прощання з Валерією / Фото Адміністрація міста Дебельна
Нагадаємо, що біля будинку, де жила дівчинка, влаштували меморіал. До цього місця люди несуть квіти та іграшки.
Вбивство 9-річної українки в Німеччині: що відомо
- 9-річна Валерія разом із родиною переїхала з Дніпропетровщини до Німеччини два роки тому. Дівчинка відвідувала школу в Дебельні, розташовану за 2 кіломери від її дому.
- 3 червня маленька українка як зазвичай пішла вранці до школи.
- Однак до навчального закладу дівчинка так і не дійшла. Про це пізніше розповіла адміністрація школи.
- Матір Валерії, 33-річна Надія, звернулася до поліції, коли її донька не повернулася додому зі школи у зазначений час.
- Понад тиждень тривали пошуки 9-річної дитини. Поліція припускала, що її могли викрасти.
- Батько дівчини – військовий ЗСУ. Дізнавшись про зникнення доньки, він узяв відпустку та планував летіти до Німеччини.
- На жаль, 12 червня стало відомо, що Валерія мертва. Її тіло знайшли за 4 кілометри від будинку, де вона мешкала.
- Поліція вважає, що вбивцею дівчинки міг бути хтось з оточення родини. Правоохоронці мали двох підозрюваних – 50-річного біженця з України Геннадія і молдованина Андрія. Обидва чоловіки мали почуття до матері Валерії.
- Згодом українець надав алібі. Він підтвердив, що перебував у Туреччині, коли дівчинка зникла, і повернувся, коли її тіло було вже знайдене.
- За словами Геннадія, він 5 місяців перебував у стосунках з Надією. Жінка написала заяву на надокучливого шанувальника. Опісля він погрожував їй зруйнувати її життя.
- Інший прихильник Надії теж переслідував жінку. Наразі він – головний підозрюваний. Його затримали в Празі за кермом автівки.