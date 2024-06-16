За словами журналістів, у 2022 році Валерія виїхала з України з мамою, бабусею і сестрою, а її батько, якому зараз 32 роки, залишився в Україні та воює в ЗСУ.

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Прощання з 9-річною Валерією

Батько дівчинки, якого звучить Роман, заявив, що має намір приїхати за тілом і поховати дочку на батьківщині.

Я хочу забрати дочку додому та поховати її тут, в Україні. Я не залишу її там,

– сказав він журналістам.

Найближчим часом він має прибути до Німеччини.

Також відомо, що у п'ятницю ввечері, 14 червня, майже 2000 жителів Дебельна зібралися на центральній площі Обермаркт, де вшанували пам'ять Валерії.

Загалом у місті живе близько 23 000 осіб, тобто на акцію прийшов кожен десятий. Зі сцени виступив бургомістр Свен Лібхаузер. Люди принесли квіти, свічки та м'які іграшки, а потім запустили в небо повітряні кульки.

Що відомо про вбивство 9-річної Валерії