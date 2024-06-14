Поліція та прокуратура Хемніц повідомила, що слідчі заарештували громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві Українки.
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Головного підозрюваного у вбивстві Валерії затримали
Уродженець Молдови Андрій є головним підозрюваним у вбивстві дівчинки. Сам він мешкає у Празі, проте ні чеські, ні німецькі правоохоронці довго не могли його знайти.
Повідомляється, що його заарештували о 10:15 ранку червня в Празі. Він був за кермом автівки.
Чому підозрюють саме цього чоловіка
Молдаванин у день зникнення українки писав матері дівчинки й вимагав зателефонувати йому. Виявилося, що на момент вбивства він був у місті. Зокрема телефон чоловіка був зафіксований в Дебельні, також його зняла камера спостереження неподалік від будинку, де проживає мама з донькою.
Чоловік переховувався від поліції 12 днів. Старший прокурор Інгрід Бургхарт сказав, що чоловік "серйозно підозрюється в тому, що він насильно довів до смерті" дев'ятирічну Валерію.
Варто зазначити, що по цій справі був ще один підозрюваний, 50-річний біженець з України. Він жив по сусідству і залицявся до матері Валерії. Раніше жінка відмовила йому у відносинах, після чого він погрожував "зруйнувати їй життя".
Другий підозрюваний надав вагоме алібі
У нього залізне алібі – на момент злочину він перебував у Туреччині та лікував там зуби. Поліції важко було з ним зв'язатися.
Його перебування за кордоном підтверджені лікарняними документами та відмітками про в'їзд та виїзд у паспорті. Чоловік вилетів із Праги до Стамбула 31 травня і повернувся лише цього тижня. Після повернення він допоміг поліції своїми свідченнями.
Звістка про її смерть також стала для мене важким ударом, я дуже сподіваюся, що вбивцю знайдуть швидко,
– сказав він.
- Нагадаємо, що Валерія зникла в понеділок 3 червня дорогою до школи в Дебельні. Там 9-річна біженка з Україн проживала разом з мамою.
- За даними поліції, школа не повідомила маму про те, що дитина не з'явилася на уроки. Тож жінка забила на сполох ввечері, коли та не повернулася додому у звичний час.
- Сотні поліціянтів та десятки волонтерів шукали дівчинку 8 днів. 11 червня поліція знайшла неідентифіковане тіло у лісі приблизно за чотири кілометри від будинку. Згодом підтвердили, що воно належить Валерії.
- У ЗМІ стверджують, що перед своєю загибеллю Валерія розповідала, що її нібито переслідував дорослий чоловік.