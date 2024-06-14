Поліція та прокуратура Хемніц повідомила, що слідчі заарештували громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві Українки.

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Головного підозрюваного у вбивстві Валерії затримали

Уродженець Молдови Андрій є головним підозрюваним у вбивстві дівчинки. Сам він мешкає у Празі, проте ні чеські, ні німецькі правоохоронці довго не могли його знайти.

Повідомляється, що його заарештували о 10:15 ранку червня в Празі. Він був за кермом автівки.

Чому підозрюють саме цього чоловіка

Молдаванин у день зникнення українки писав матері дівчинки й вимагав зателефонувати йому. Виявилося, що на момент вбивства він був у місті. Зокрема телефон чоловіка був зафіксований в Дебельні, також його зняла камера спостереження неподалік від будинку, де проживає мама з донькою.

Чоловік переховувався від поліції 12 днів. Старший прокурор Інгрід Бургхарт сказав, що чоловік "серйозно підозрюється в тому, що він насильно довів до смерті" дев'ятирічну Валерію.

Варто зазначити, що по цій справі був ще один підозрюваний, 50-річний біженець з України. Він жив по сусідству і залицявся до матері Валерії. Раніше жінка відмовила йому у відносинах, після чого він погрожував "зруйнувати їй життя".

Другий підозрюваний надав вагоме алібі

У нього залізне алібі – на момент злочину він перебував у Туреччині та лікував там зуби. Поліції важко було з ним зв'язатися.

Його перебування за кордоном підтверджені лікарняними документами та відмітками про в'їзд та виїзд у паспорті. Чоловік вилетів із Праги до Стамбула 31 травня і повернувся лише цього тижня. Після повернення він допоміг поліції своїми свідченнями.

Звістка про її смерть також стала для мене важким ударом, я дуже сподіваюся, що вбивцю знайдуть швидко,

– сказав він.