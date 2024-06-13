Правоохоронці вважають, що до зникнення і загибелі маленької Валерії міг бути причетний колишній хлопець матері дівчинки, 50-річний біженець з України Геннадій. Втім, як розповів чоловік журналістам, він надав алібі, яке начебто підтверджує його невинуватість.

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Не було в країні

Так, Геннадій повідомив, що за три дні до зникнення дівчинки він вилетів до Стамбула, а повернувся тільки 12 червня, коли тіло дитини вже знайшли. За словами чоловіка, у Туреччині він відвідував стоматолога. Як доказ він надав рахунок за лікування на суму 5110 доларів і штампи в паспорті.

Українець зазначив, що не знав про те, що його розшукує поліція. Довідався чоловік про це лише після повернення до Німеччини, коли його затримали по дорозі з аеропорту.

Був злий

Підозрюваний стверджує, що познайомився з мамою Валерії – 33-річною Надією – два роки тому, і 5 місяців перебував з нею у стосунках.

Чоловік сказав, що був злий на жінку і образив її. У ЗМІ зазначають, що Геннадій погрожував Надії через те, що вона написала на нього заяву до поліції, звинувативши у переслідуваннях.

Біженець переконує, що мав хороші стосунки з Валерією, і у нього болить серце. Геннадій запевнив, що допомагає поліції своїми свідченнями і мріє про те, щоб вбивця був знайдений якомога скоріше.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Геннадій нібито жив по сусідству з родиною та був сталкером матері Валерії. Чоловік начебто прагнув стосунків з нею, але вона йому відмовила. Через це він погрожував "зруйнувати їй життя". Також зазначалося, що Валерія скаржилася незадовго до свого зникнення, що за нею стежить дорослий чоловік.

Окрім, колишнього моряка Геннадія, поліція підозрює іншого прихильника Надії – уродженця Молдови на ім'я Андрій. Той теж мав почуття до жінки. У день зникнення Валерії чоловік вимагав від її матері зателефонувати йому.

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