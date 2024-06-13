Правоохранители считают, что к исчезновению и гибели маленькой Валерии мог быть причастен бывший парень матери девочки, 50-летний беженец из Украины Геннадий. Впрочем, как рассказал мужчина журналистам, он предоставил алиби, которое якобы подтверждает его невиновность.

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Не было в стране

Так, Геннадий сообщил, что за три дня до исчезновения девочки он вылетел в Стамбул, а вернулся только 12 июня, когда тело ребенка уже нашли. По словам мужчины, в Турции он посещал стоматолога. В качестве доказательства он предоставил счет за лечение на сумму 5110 долларов и штампы в паспорте.

Украинец отметил, что не знал о том, что его разыскивает полиция. Узнал мужчина об этом только после возвращения в Германию, когда его задержали по дороге из аэропорта.

Был зол

Подозреваемый утверждает, что познакомился с мамой Валерии – 33-летней Надеждой – два года назад, и 5 месяцев находился с ней в отношениях.

Мужчина сказал, что был зол на женщину и оскорбил ее. В СМИ отмечают, что Геннадий угрожал Надежде из-за того, что она написала на него заявление в полицию, обвинив в преследованиях.

Беженец убеждает, что имел хорошие отношения с Валерией, и у него болит сердце. Геннадий заверил, что помогает полиции своими показаниями и мечтает о том, чтобы убийца был найден как можно скорее.

Ранее в СМИ сообщали, что Геннадий якобы жил по соседству с семьей и был сталкером матери Валерии. Мужчина якобы стремился к отношениям с ней, но она ему отказала. Поэтому он угрожал "разрушить ей жизнь". Также отмечалось, что Валерия жаловалась незадолго до своего исчезновения, что за ней следит взрослый мужчина.

Кроме, бывшего моряка Геннадия, полиция подозревает другого сторонника Надежды – уроженца Молдовы по имени Андрей. Тот тоже имел чувства к женщине. В день исчезновения Валерии мужчина требовал от ее матери позвонить ему.

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