Немецкие следователи предполагают, что к убийству девочки в городе Дебельн могут быть причастны знакомые ее матери. Полиция тщательно рассматривает эту версию.

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Один из подозреваемых в убийстве – беженец из Украины

Версию о том, что к совершению преступления может быть причастен кто-то из круга непосредственных знакомых семьи Валерии, следствие выдвинуло на брифинге в среду, 12 мая. Издание Bild, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, рассказало, что полиция подозревает двух мужчин, с которыми была знакома женщина.

Журналисты рассказали, что один из подозреваемых некоторое время имел отношения с ней. Им якобы может быть уроженец Молдовы Андрей. В день исчезновения девочки он требовал у ее матери позвонить ему.

Второй подозреваемый – 50-летний бывший моряк Геннадий. Он является беженцем из Украины. Мужчина якобы жил по соседству и был сталкером 33-летней матери Валерии: он хотел отношений с ней, но она ему отказала. Из-за этого мужчина угрожал "разрушить ей жизнь".

В СМИ также утверждают, что перед своей гибелью Валерия рассказывала, что ее якобы преследовал взрослый мужчина.

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