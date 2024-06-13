Місцеві жителі облаштували біля будинку загиблої дівчинки меморіал. Небайдужі містяни зносять сюди квіти та іграшки.

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Меморіал біля будинку

У містечку Дебельн в Німеччині місцеві облаштували меморіал біля будинку, де жила 9-річна українка Валерія. Два дні тому її знайшли мертвою у лісі. Зазначається, що у пам'ять про дівчинку люди зносять до цього місця квіти та іграшки.

Це жахлива трагедія. Дівчинку шукали тиждень і надія була, що знайдуть живою. Але з'ясувалося, що її вбили,

– розповів один з чоловіків біля меморіалу.

У п’ятницю, 14 червня, відбудеться панахида за Валерією, а в неділю, 16 червня, — екуменічна служба.

Біля будинку Валерії облаштували меморіал: дивіться відео

Додамо! Наразі поліція веде стеження за місцем, де живуть рідні дівчинки – через ймовірність, що вбивця може намагатися шукати контакту із мамою або бабусею Валерії. Також поліція Саксонії через зміну кваліфікації злочину заявила, що тепер усі фото Валерії мають бути розмитими, заблюреними або взагалі не використовуватись.

Що відомо про загибель Валерії