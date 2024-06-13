Місцеві жителі облаштували біля будинку загиблої дівчинки меморіал. Небайдужі містяни зносять сюди квіти та іграшки.
Дивіться також Поліція підтвердила, що зниклу в Німеччині 9-річну українку знайшли мертвою
Меморіал біля будинку
У містечку Дебельн в Німеччині місцеві облаштували меморіал біля будинку, де жила 9-річна українка Валерія. Два дні тому її знайшли мертвою у лісі. Зазначається, що у пам'ять про дівчинку люди зносять до цього місця квіти та іграшки.
Це жахлива трагедія. Дівчинку шукали тиждень і надія була, що знайдуть живою. Але з'ясувалося, що її вбили,
– розповів один з чоловіків біля меморіалу.
У п’ятницю, 14 червня, відбудеться панахида за Валерією, а в неділю, 16 червня, — екуменічна служба.
Біля будинку Валерії облаштували меморіал: дивіться відео
Що відомо про загибель Валерії
- У вівторок, 11 червня, у районі пошуків поліція знайшла неідентифіковане тіло. Спочатку ділянку, де знайшли дитину, не брали до уваги. Проте поліція вирішила оглянути і її, коли місцеві повідомили, що чули там крики про допомогу. Вже наступного дня експертиза підтвердила, що тіло належить 9-річній Валерії.
- Німецькі слідчі припускають, що до вбивства дівчинки у місті Дебельн можуть бути причетні знайомі її матері. Поліція підозрює двох чоловіків. Один з підозрюваних – уродженець Молдови Андрій, з яким жінка певний час мала стосунки. У день зникнення дівчинки він вимагав у її матері зателефонувати йому. Другий підозрюваний – 50-річний колишній моряк Геннадій. Чоловік нібито був сталкером 33-річної матері Валерії: він хотів стосунків з нею, але вона йому відмовила. Через це чоловік погрожував "зруйнувати їй життя".
- Відомо, що Валерія родом з Дніпропетровської області, проживала у Німеччині з матір'ю. Батько дитини лишився в Україні і зараз служить у Збройних Силах. Військовослужбовець збирає усі необхідні документи для поїздки в Німеччину.
- Чоловік звинуватив свою колишню дружину в тому, що вона недостатньо займалася дитиною. За його словами, Валерія ходила до школи сама та ніколи не мала при собі жодних засобів зв'язку.