Його приходу до влади я боюся, – історик розповів, хто з посадовців США є загрозою для України
- Ярослав Грицак вважає, що прихід до влади Джей Ді Венса може стати загрозою для України.
- Дональд Трамп часто веде непослідовну політику щодо України, керуючись своїми амбіціями.
Після Трампа до влади у США може прийти людина, яка має більш прагматині погляди. Для України це не дуже добре.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів історик, публіцист та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.
Хто може стати президентом США після Трампа?
Чинний президент США Дональд Трамп хоче запамʼятатися лідером, який був найкращим в країні та тим, хто зміг встановити мир. Саме такими емоціями керується Трамп, коли розглядає питання щодо України. Як вважає історик Ярослав Грицак, така позиція американського президента несе як загрози, так і можливості для України. Науковець каже, що саме амбіції Трампа є його головним мотивом у вирішенні конфліктів, і зокрема в Україні.
Відтак дії лідера Сполучених Штатів часто бувають непослідовними, його бачення щодо ситуації можна змінювати.
Однак більшою загрозою для стосунків України та США є віцепрезидент Джей Ді Венс, який є одним з кандидатів на президентське крісло. Грицак каже, що його можливий прихід до влади може щось змінити й, на жаль, у гіршу сторону.
Гіршим є Джей Ді Венс: у нього нема хитань, він цинічний прагматик, і його приходу до влади я боюся,
– зазначив професор.
Чи хоче Венс покращення відносин України та США?
Джей Ді Венс заявив, що США хочуть відновлення торгівельних і культурних обмінів між Україною та Росією. Наразі він підтримує політику Дональда Трампа щодо міжнародних відносин.
Віцепрезидент навіть захищав мирний план Трампа, говоривши, що саме його критики в Конгресі недооцінюють внутрішніх проблем США.
На початку грудня Джей Ді Венс розповідав, що найбільшим його розчаруванням є невдача в укладенні мирної угоди, але щодо цього питання він залишається оптимістом.