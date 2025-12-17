Його приходу до влади я боюся, – історик розповів, хто з посадовців США є загрозою для України

Після Трампа до влади у США може прийти людина, яка має більш прагматині погляди. Для України це не дуже добре.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів історик, публіцист та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

До теми Трамп не проти балотуватися у 2028 році, але вказав і двох альтернативних кандидатів

Хто може стати президентом США після Трампа?

Чинний президент США Дональд Трамп хоче запамʼятатися лідером, який був найкращим в країні та тим, хто зміг встановити мир. Саме такими емоціями керується Трамп, коли розглядає питання щодо України. Як вважає історик Ярослав Грицак, така позиція американського президента несе як загрози, так і можливості для України. Науковець каже, що саме амбіції Трампа є його головним мотивом у вирішенні конфліктів, і зокрема в Україні.

Відтак дії лідера Сполучених Штатів часто бувають непослідовними, його бачення щодо ситуації можна змінювати.

Однак більшою загрозою для стосунків України та США є віцепрезидент Джей Ді Венс, який є одним з кандидатів на президентське крісло. Грицак каже, що його можливий прихід до влади може щось змінити й, на жаль, у гіршу сторону.

Гіршим є Джей Ді Венс: у нього нема хитань, він цинічний прагматик, і його приходу до влади я боюся,

– зазначив професор.

Чи хоче Венс покращення відносин України та США?