28 вересня у Молдові пройшли вибори до парламенту. Перше місце посіла партія президентки Маї Санду, на другому опинився проросійський "Патріотичний блок" Ігоря Додона. Після підрахунку 99 відсотків голосів різниця між партіями становить 26 відсотків.

Вранці Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Молдови і привітав її з перемогою. Про це він розповів під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму у понеділок, 29 вересня, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також ЗСУ запустили 4 ракети "Нептун" по заводу "Електродеталь" у Росії, – Генштаб

Що сказав Зеленський про вибори у Молдові?

Глава держави зауважив, що Москва витратила багато грошей для приходу до влади проросійських сил. Однак зусилля Кремля дестабілізувати країну закінчилися невдачею.

Зеленський підкреслив, що на виборах у Молдові ідея Європи та нормального національного розвитку.

"Підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі в Європу", – наголосив політик.

Окремо він відзначив роль Польщі в екстрадиції до Молдови колишнього олігарха Влада Плахотнюка. Він, за словами президента, тримав увесь регіон у тіні брудних схем.

Зеленський наголосив, що цей акт справедливості має значення для всієї Європи, адже той, хто працює проти своєї нації і стає на бік Росії, повинен за це відповісти. Український лідер згадав за Грузію, у якій панує російський олігарх Бідзіна Іванішвілі. На думку політика, сьогодні Грузія багато в чому втрачена для Європи. Він припустив, що одного дня Тбілісі повернеться до європейців.

Що відомо про вибори у Молдові?