28 сентября в Молдове прошли выборы в парламент. Первое место заняла партия президента Майи Санду, на втором оказался пророссийский "Патриотический блок" Игоря Додона. После подсчета 99 процентов голосов разница между партиями составляет 26 процентов.

Утром Владимир Зеленский провел разговор с президентом Молдовы и поздравил ее с победой. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на открытии Варшавского форума по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что сказал Зеленский о выборах в Молдове?

Глава государства отметил, что Москва потратила много денег для прихода к власти пророссийских сил. Однако усилия Кремля дестабилизировать страну закончились неудачей.

Зеленский подчеркнул, что на выборах в Молдове идея Европы и нормального национального развития.

"Подрывная деятельность России не будет распространяться дальше в Европу", – подчеркнул политик.

Отдельно он отметил роль Польши в экстрадиции в Молдову бывшего олигарха Влада Плахотнюка. Он, по словам президента, держал весь регион в тени грязных схем.

Зеленский отметил, что этот акт справедливости имеет значение для всей Европы, ведь тот, кто работает против своей нации и становится на сторону России, должен за это ответить. Украинский лидер вспомнил за Грузию, в которой царит российский олигарх Бидзина Иванишвили. По мнению политика, сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Он предположил, что однажды Тбилиси вернется к европейцам.

Что известно о выборах в Молдове?