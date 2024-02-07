Ведеться гра: як Кремль використовує опозиціонерів під час виборів

Так звана російська опозиція слідує за порядком, який диктує Кремль. Зокрема, Бориса Надєждіна, якого називають "опозиційним" та "антивоєнним", можуть допустити до "виборів" президента, адже він не є незалежним.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Він підкреслив, що у такий спосіб російська опозиція ніколи не переможе путінський режим.

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Опозиція слідує за порядком Кремля

Марк Фейгін зазначив, що російська влада може дозволити народу мати так званих опозиційних кандидатів. Кремль дає можливість стояти за них у чергах, ставити підписи, однак знає, що у будь-якому випадку протестів не буде. Тому путінський режим може як дозволити Надєждіну балотуватися, так і зняти його кандидатуру у будь-яку хвилину.

З цієї точки зору опозиція завжди програє. Насамперед вона ліберальна, тому що боїться взяти на себе відповідальність за формування порядку денного. Наприклад, закликати штурмувати Кремль або створювати армію. "Краще легально, тихо, щоб не було претензій, не забрали майно, щоб нас не вбили",

– сказав він.

Кремлю байдуже на Надєждіна, бо "вибори" все одно будуть несправжні, як у попередні рази. Путін нібито отримає 75 – 85%, а Надєждіну напишуть 1 – 3% голосів. Крім того, той же Надєждін згодом може привітати Путіна з "перемогою на виборах".

"Ці "вибори" не дадуть жодних переваг опозиції. Вона їх ніяк не використовує на свою користь та не заробить авторитету. Навпаки – на розчаруванні, яке точно виникне після, програє", – додав правозахисник.

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