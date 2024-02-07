Ведется игра: как Кремль использует оппозиционеров во время выборов

Так называемая российская оппозиция следует за порядком, который диктует Кремль. В частности, Бориса Надеждина, которого называют "оппозиционным" и "антивоенным", могут допустить к "выборам" президента, ведь он не является независимым.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Он подчеркнул, что таким образом российская оппозиция никогда не победит путинский режим.

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Оппозиция следует за порядком Кремля

Марк Фейгин отметил, что российские власти могут позволить народу иметь так называемых оппозиционных кандидатов. Кремль дает возможность стоять за них в очередях, ставить подписи, однако знает, что в любом случае протестов не будет. Поэтому путинский режим может как позволить Надеждину баллотироваться, так и снять его кандидатуру в любую минуту.

С этой точки зрения оппозиция всегда проигрывает. Прежде всего она либеральная, потому что боится взять на себя ответственность за формирование повестки дня. Например, призывать штурмовать Кремль или создавать армию. "Лучше легально, тихо, чтобы не было претензий, не забрали имущество, чтобы нас не убили",

– сказал он.

Кремлю безразлично на Надеждина, потому что "выборы" все равно будут ненастоящие, как в предыдущие разы. Путин якобы получит 75 – 85%, а Надеждину напишут 1 – 3% голосов. Кроме того, тот же Надеждин впоследствии может поздравить Путина с "победой на выборах".

"Эти "выборы" не дадут никаких преимуществ оппозиции. Она их никак не использует в свою пользу и не заработает авторитета. Наоборот – на разочаровании, которое точно возникнет после, проиграет", – добавил правозащитник.

Борис Надеждин: главное