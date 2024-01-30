Очевидно, Кремль цього зовсім не очікував. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Надєждін і сам не очікував
Сергій Жирнов зазначив, що Надєждін – це кандидат, який є продуктом путінського режиму. Однак у Кремлі зовсім не очікували такого розвитку передвиборчої кампанії Надєждіна. Спочатку він йшов як самовисуванець, але згодом його підтримала одна з маленьких партій.
Йому потрібно було зібрати 100 тисяч підписів, що дуже багато для людини, яку нібито не підтримує путінський режим. У різних регіонах Росії черги, щоб віддати свій підпис за Надєждіна, тільки збільшувались.
Це пішло не за планом. Я думаю, що ніхто цього не очікував. Мабуть, сам Надєждін теж не очікував, що йому почнуть перераховувати досить багато грошей. Тобто йому на день перераховують приблизно 5 – 10 мільйонів рублів. Причому це звичайні люди,
– сказав він.
Надєждін – єдиний кандидат, який зміг зібрати величезні черги, за нього люди стояли навіть на морозі. Ексагент КДБ підкреслив, що Надєждін ще не дійшов до статусу офіційно зареєстрованого кандидата, а вже зібрав стільки підписів. За кремлівського диктатора таких черг не спостерігали.
"Путін зібрав 3 мільйони підписів, хоча за нього не було черг у жодному регіоні. Тому, на мою думку, Надєждіна можуть не допустити до цих виборів", – припустив Жирнов.
Борис Надєждін: головне
- У Росії набув популярності новий кандидат у президенти – Боріс Надєждін, якого називають "антивоєнним" та "опозиційним". Відомо, що він не збирається повертати Україні окуповані території. Хоча Надєждін запевняє, що хоче зупинити російсько-українську війну, оскільки "жодна із заявлених цілей "СВО" не виконана і навряд чи здійсненна без величезного збитку економіці й непоправного удару по демографії Росії".
- Надєждін пов'язаний із заступником керівника адміністрації російського президента – Сергєєм Кирієнком, який зараз займається "інтеграцією" тимчасово окупованих територій України до країни-агресорки.
- У 1997 – 1998 роках Надєждін був радником першого віцепрем'єра Бориса Нємцова. Пік його кар'єри, коли він був депутатом держдуми від "Союзу правих сил" у 2000 – 2003 роках. Також у 2012 році він хотів стати довіреним обличчям Путіна, але не вдалося.
- Крім того, так званий "опозиціонер" мав спільні епізоди з головою партії "Справедлива Росія" – Сергєєм Міроновим, який разом із дружиною "вдочерив" викрадену з України дівчинку.