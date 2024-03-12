Фальсифікацію виявити неможливо: що вигадав Кремль для голосування на виборах

Вже цього тижня у Росії відбудуться так звані президентські вибори. Абсолютно очевидно, хто ж здобуде перемогу та стане старим-новим президентом. Однак Кремль намагається підлаштувати процес так, аби результати виглядали правдоподібно.

Для цього людям дозволять також голосувати електронно. Завдяки такому ходу, виявити фальсифікацію голосів буде практично неможливо. Детальніше про це 24 Каналу розповів Михайло Климарьов – голова "Спілки захисту Інтернету".

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Не вибори, а спецоперація

Так звані російські опозиційні ЗМІ пишуть про те, що Кремль планує зобразити явку на "виборах" президента 70 – 80%. Владімір Путін мав би "перемогти" з 80% голосів.

Щобільше, аби полегшити собі роботу, російська влада використовує дистанційне електронне голосування на так званих виборах, щоб коригувати результати в потрібний бік. У цьому випадку виявити фальсифікацію майже неможливо

Ці нібито "вибори" – це спецоперація. З тими ресурсами, які є у влади, вони вже перемогти. Ніяке голосування не має жодного значення, тому що Путін вже "виграв вибори". Щодо дистанційного голосування – воно зовсім непрозоре. Немає ніяких способів перевірити, як це голосування проходить,

– наголосив Михайло Климарьов.

Фактично Кремль зможе намалювати будь-яку цифру, яку неможливо буде перевірити. Електронний портал для голосування виглядає як звичайнісінький сайт, де потрібно поставити галочку.

"Навіть в телеграмі голосування чесніше, бо люди можуть стежити за результатами. А тут (на сайті для голосування – 24 Каналу) навіть такого немає – ви просто тиснете галочку і з'являється якась цифра. Ніхто не пояснюватиме, звідки вона взялась, ні в кого немає такої цілі", – пояснив Климарьов.

Однак для того, щоб реальна явка на вибори усе ж була на мінімально пристойному рівні, у різних державних постановах керівники отримали вказівки агітувати та змушувати працівників йти голосувати. Цікаво, що усе це навіть з російськими законами (якщо їх, звісно, вважати як щось вагоме у Росії) незаконно.

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