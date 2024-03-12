Для цього людям дозволять також голосувати електронно. Завдяки такому ходу, виявити фальсифікацію голосів буде практично неможливо. Детальніше про це 24 Каналу розповів Михайло Климарьов – голова "Спілки захисту Інтернету".

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Не вибори, а спецоперація

Так звані російські опозиційні ЗМІ пишуть про те, що Кремль планує зобразити явку на "виборах" президента 70 – 80%. Владімір Путін мав би "перемогти" з 80% голосів.

Щобільше, аби полегшити собі роботу, російська влада використовує дистанційне електронне голосування на так званих виборах, щоб коригувати результати в потрібний бік. У цьому випадку виявити фальсифікацію майже неможливо

Ці нібито "вибори" – це спецоперація. З тими ресурсами, які є у влади, вони вже перемогти. Ніяке голосування не має жодного значення, тому що Путін вже "виграв вибори". Щодо дистанційного голосування – воно зовсім непрозоре. Немає ніяких способів перевірити, як це голосування проходить,

– наголосив Михайло Климарьов.

Фактично Кремль зможе намалювати будь-яку цифру, яку неможливо буде перевірити. Електронний портал для голосування виглядає як звичайнісінький сайт, де потрібно поставити галочку.

"Навіть в телеграмі голосування чесніше, бо люди можуть стежити за результатами. А тут (на сайті для голосування – 24 Каналу) навіть такого немає – ви просто тиснете галочку і з'являється якась цифра. Ніхто не пояснюватиме, звідки вона взялась, ні в кого немає такої цілі", – пояснив Климарьов.

Однак для того, щоб реальна явка на вибори усе ж була на мінімально пристойному рівні, у різних державних постановах керівники отримали вказівки агітувати та змушувати працівників йти голосувати. Цікаво, що усе це навіть з російськими законами (якщо їх, звісно, вважати як щось вагоме у Росії) незаконно.

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