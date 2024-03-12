Для этого людям позволят также голосовать электронно. Благодаря такому ходу, выявить фальсификацию голосов будет практически невозможно. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Михаил Климарев – председатель "Союза защиты Интернета".

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Не выборы, а спецоперация

Так называемые российские оппозиционные СМИ пишут о том, что Кремль планирует изобразить явку на "выборах" президента 70 – 80%. Владимир Путин должен был бы "победить" с 80% голосов.

Более того, чтобы облегчить себе работу, российские власти используют дистанционное электронное голосование на так называемых выборах, чтобы корректировать результаты в нужную сторону. В этом случае выявить фальсификацию почти невозможно

Эти якобы "выборы" – это спецоперация. С теми ресурсами, которые есть у власти, они уже не победить. Никакое голосование не имеет никакого значения, потому что Путин уже "выиграл выборы". Относительно дистанционного голосования – оно совсем непрозрачное. Нет никаких способов проверить, как это голосование проходит,

– отметил Михаил Климарев.

Фактически Кремль сможет нарисовать любую цифру, которую невозможно будет проверить. Электронный портал для голосования выглядит как обычный сайт, где нужно поставить галочку.

"Даже в телеграмме голосование честнее, потому что люди могут следить за результатами. А здесь (на сайте для голосования – 24 Канала) даже такого нет – вы просто жмете галочку и появляется какая-то цифра. Никто не будет объяснять, откуда она взялась, ни у кого нет такой цели", – объяснил Климарев.

Однако для того, чтобы реальная явка на выборы все же была на минимально приличном уровне, в различных государственных постановлениях руководители получили указания агитировать и заставлять работников идти голосовать. Интересно, что все это даже с российскими законами (если их, конечно, считать как нечто весомое в России) незаконно.

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