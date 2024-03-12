Для этого людям позволят также голосовать электронно. Благодаря такому ходу, выявить фальсификацию голосов будет практически невозможно. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Михаил Климарев – председатель "Союза защиты Интернета".
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Не выборы, а спецоперация
Так называемые российские оппозиционные СМИ пишут о том, что Кремль планирует изобразить явку на "выборах" президента 70 – 80%. Владимир Путин должен был бы "победить" с 80% голосов.
Более того, чтобы облегчить себе работу, российские власти используют дистанционное электронное голосование на так называемых выборах, чтобы корректировать результаты в нужную сторону. В этом случае выявить фальсификацию почти невозможно
Эти якобы "выборы" – это спецоперация. С теми ресурсами, которые есть у власти, они уже не победить. Никакое голосование не имеет никакого значения, потому что Путин уже "выиграл выборы". Относительно дистанционного голосования – оно совсем непрозрачное. Нет никаких способов проверить, как это голосование проходит,
– отметил Михаил Климарев.
Фактически Кремль сможет нарисовать любую цифру, которую невозможно будет проверить. Электронный портал для голосования выглядит как обычный сайт, где нужно поставить галочку.
"Даже в телеграмме голосование честнее, потому что люди могут следить за результатами. А здесь (на сайте для голосования – 24 Канала) даже такого нет – вы просто жмете галочку и появляется какая-то цифра. Никто не будет объяснять, откуда она взялась, ни у кого нет такой цели", – объяснил Климарев.
Однако для того, чтобы реальная явка на выборы все же была на минимально приличном уровне, в различных государственных постановлениях руководители получили указания агитировать и заставлять работников идти голосовать. Интересно, что все это даже с российскими законами (если их, конечно, считать как нечто весомое в России) незаконно.
Выборы в России: актуальные новости
- Так называемые президентские выборы в России должны состояться в течение трех дней – с 15 по 17 марта. Уже 18 марта в Москве запланировали большой "митинг-концерт" на Красной площади. Официально он приурочен ко дню аннексии Крыма, однако, скорее всего, это уже празднование "победы" Владимира Путина на так называемых выборах.
- Интересно отметить, что студентам, которые согласятся принять участие в мероприятии, обещают освободить от занятий и даже подарить мерч. Вероятно, российский диктатор хочет показать, что имеет поддержку среди молодежи.
- Отметим, что Европарламент еще в конце февраля сообщил, что не будет признавать результаты так называемых выборов. Председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер сообщил, что выборы в России – не имеют ничего общего с демократией.