Фальсификацию выявить невозможно: что придумал Кремль для голосования на выборах

Уже на этой неделе в России состоятся так называемые президентские выборы. Совершенно очевидно, кто же одержит победу и станет старым-новым президентом. Однако Кремль пытается подстроить процесс так, чтобы результаты выглядели правдоподобно.

Для этого людям позволят также голосовать электронно. Благодаря такому ходу, выявить фальсификацию голосов будет практически невозможно. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Михаил Климарев – председатель "Союза защиты Интернета".

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Не выборы, а спецоперация

Так называемые российские оппозиционные СМИ пишут о том, что Кремль планирует изобразить явку на "выборах" президента 70 – 80%. Владимир Путин должен был бы "победить" с 80% голосов.

Более того, чтобы облегчить себе работу, российские власти используют дистанционное электронное голосование на так называемых выборах, чтобы корректировать результаты в нужную сторону. В этом случае выявить фальсификацию почти невозможно

Эти якобы "выборы" – это спецоперация. С теми ресурсами, которые есть у власти, они уже не победить. Никакое голосование не имеет никакого значения, потому что Путин уже "выиграл выборы". Относительно дистанционного голосования – оно совсем непрозрачное. Нет никаких способов проверить, как это голосование проходит,

– отметил Михаил Климарев.

Фактически Кремль сможет нарисовать любую цифру, которую невозможно будет проверить. Электронный портал для голосования выглядит как обычный сайт, где нужно поставить галочку.

"Даже в телеграмме голосование честнее, потому что люди могут следить за результатами. А здесь (на сайте для голосования – 24 Канала) даже такого нет – вы просто жмете галочку и появляется какая-то цифра. Никто не будет объяснять, откуда она взялась, ни у кого нет такой цели", – объяснил Климарев.

Однако для того, чтобы реальная явка на выборы все же была на минимально приличном уровне, в различных государственных постановлениях руководители получили указания агитировать и заставлять работников идти голосовать. Интересно, что все это даже с российскими законами (если их, конечно, считать как нечто весомое в России) незаконно.

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