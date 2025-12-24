Чи переможе Зеленський на виборах, якщо їх провести зараз: що показало опитування українців

США наполягають на проведенні президентських виборів в Україні після підписання мирної угоди. Володимир Зеленський – не проти, але партнери спершу мають гарантувати безпеку для виборців.

12 – 18 грудня компанія SOCIS опитала 2000 українців, щоб дізнатися, за кого вони б віддали свій голос, якби президентські вибори відбулися б вже зараз, передає 24 Канал.

Кого українці бачать новим президентом країни?

63,9 відсотка опитаних вважає, що вибори президента потрібно провести, якщо буде досягнуто припинення вогню та скасований воєнний стан.

24,9 відсотка українців виступають за те, що вибори треба відкласти ще на певний час після встановлення перемир'я.

На запитання, за кого будуть голосувати, якщо вибори пройдуть найближчим часом, більшість відповіла, що за Володимира Зеленського.

Так, Зеленського підтримали б 21, 6 відсотка українців.

За кандидатуру нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного свій голос віддали б 20,9 відсотка людей.

На 3 місці розмістився глава ГУР Кирило Буданов із

На 4 місці – експрезидент Петро Порошенко.

На 5 місці – експрем'єрка Юлія Тимошенко.

Кого українці хочуть бачити на посаді президента / Фото SOCIS

Отже, Володимир Зеленський потрапив би до другого туру президентських виборів. Однак, згідно з дослідженням, він програв би у ньому Залужному у співвідношені 36 проти 64 відсотків.

Зеленський програє Залужному у другому турі / Фото SOCIS

Якщо Залужний не братиме участь у президентських виборах, то на другий тур ймовірно разом з Зеленським потрапить керівник ГУР Кирило Буданов.

В такому випадку переміг би Буданов із 56 відсотками підтримки проти 44 відсотків у Зеленського.

Буданов обійде Зеленського у другому турі / Фото SOCIS

Що відомо про можливі вибори президента в Україні?