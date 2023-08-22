Головний страх Кремля: чому в Росії можуть скасувати вибори

Рішення про те, чи відбудуться президентські вибори прийматимуть, оцінюючи явку 10 вересня. Про це 24 Каналу розповів політтехнололог Марат Гельман, зауваживши, що цей день є "єдиним днем голосування", коли у Росії відбуваються вибори різного рівня.

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В адміністрації російського президента є люди, які бояться виникнення будь-якого "повітря", дискусії. Адже невідомо, на кого виллється незадоволення людей війною.

Під час війни це небезпечно і шкідливо. Згадайте Тихановську. Коли її поставили, ніхто не думав, що антилукашенківські настрої виллються голосуванням за неї,

– сказав Марат Гельман.

Водночас він зауважив, інша частина прибічників Путіна вважає, що треба продовжувати "грати". Наприклад, весь апарат Сєргєя Кирієнка – це люди, які заробляють на виборах, тому вони виступатимуть за те, щоб вибори відбулися, щоб були передвиборчі бюджети.

Сєргєй Кирієнко – друг Путіна і перший заступник його адміністрації. Після вторгнення Росії в Україну він став куратором окупованих територій і почав їх регулярно відвідувати. Також Кирієнка називають лобістом знищення нашої енергетичної інфраструктури.

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Якою буде явка 10 вересня

Політтехнолог розповів, що загалом у Росії є 10% людей, які завжди голосують за владу і ще 10% тих, які голосують "з-під палки". Сюди можна віднести бюджетників чи ув'язнених, тому 20% явки назбирається.

"Скільки ще проголосує – це цікаво. Будемо дивитися, бо мені здається, що людям немає сенсу ходити на вибори, адже голосувати проти вони не можуть, тому надіюсь на дуже низьку явку, можливо, 30%", – підкреслив Марат Гельман.

Що відомо про вибори у Росії Весною 2024 року у Росії заплановані президентські вибори. Навіть не дочекавшись їх проведення, рупор Кремля Дмітрій Пєсков вже анонсував перемогу Владіміра Путіна, а самі вибори назва "бюрократією".

Згодом Пєсков пояснив свої слова, зауваживши, що про бюрократію мовилося в контексті "високої консолідації суспільства", яке так чи інакше переобере Путіна.

У кулуарах Кремля вже говорять про "перемогу" Путіна з 80% голосів.

10 вересня російські загарбники також планують провести"вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Ворог хоче продемонструвати, що загарбані території нібито "інтегруються" в Росію. Європейський союз вже засудив такий намір, назвавши це черговим порушенням міжнародного права.