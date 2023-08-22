Головний страх Кремля: чому в Росії можуть скасувати вибори
У Росії активізувалися розмови про доцільність проведення виборів. Частина адміністрації російського диктатора боїться виникнення "шкідливої" дискусії, яка є небезпечною під час війни.
Рішення про те, чи відбудуться президентські вибори прийматимуть, оцінюючи явку 10 вересня. Про це 24 Каналу розповів політтехнололог Марат Гельман, зауваживши, що цей день є "єдиним днем голосування", коли у Росії відбуваються вибори різного рівня.
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Чому Кремль боїться виборів
В адміністрації російського президента є люди, які бояться виникнення будь-якого "повітря", дискусії. Адже невідомо, на кого виллється незадоволення людей війною.
Під час війни це небезпечно і шкідливо. Згадайте Тихановську. Коли її поставили, ніхто не думав, що антилукашенківські настрої виллються голосуванням за неї,
– сказав Марат Гельман.
Водночас він зауважив, інша частина прибічників Путіна вважає, що треба продовжувати "грати". Наприклад, весь апарат Сєргєя Кирієнка – це люди, які заробляють на виборах, тому вони виступатимуть за те, щоб вибори відбулися, щоб були передвиборчі бюджети.
Марат Гельман розповів, чому в Росії можуть скасувати вибори: дивіться відео
Якою буде явка 10 вересня
Політтехнолог розповів, що загалом у Росії є 10% людей, які завжди голосують за владу і ще 10% тих, які голосують "з-під палки". Сюди можна віднести бюджетників чи ув'язнених, тому 20% явки назбирається.
"Скільки ще проголосує – це цікаво. Будемо дивитися, бо мені здається, що людям немає сенсу ходити на вибори, адже голосувати проти вони не можуть, тому надіюсь на дуже низьку явку, можливо, 30%", – підкреслив Марат Гельман.До слова! 10 вересня російські загарбники також планують провести"вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Ворог хоче продемонструвати, що загарбані території нібито "інтегруються" в Росію. Європейський союз вже засудив такий намір, назвавши це черговим порушенням міжнародного права.
Що відомо про вибори у Росії
- Весною 2024 року у Росії заплановані президентські вибори. Навіть не дочекавшись їх проведення, рупор Кремля Дмітрій Пєсков вже анонсував перемогу Владіміра Путіна, а самі вибори назва "бюрократією".
- Згодом Пєсков пояснив свої слова, зауваживши, що про бюрократію мовилося в контексті "високої консолідації суспільства", яке так чи інакше переобере Путіна.
- У кулуарах Кремля вже говорять про "перемогу" Путіна з 80% голосів.