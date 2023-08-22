Главный страх Кремля: почему в России могут отменить выборы

Решение о том, состоятся ли президентские выборы, будут принимать оценивая явку 10 сентября. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман, заметив, что этот день является "единственным днем голосования", когда в России проходят выборы разного уровня.

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У администрации российского президента есть люди, которые боятся возникновения любого "воздуха", дискуссии. Ведь неизвестно, на кого выльется недовольство людей войной.

Во время войны это небезопасно и вредно. Вспомните Тихановскую. Когда ее поставили, никто не думал, что антилукашенковские настроения выльются голосованием за нее.

– сказал Марат Гельман.

В то же время он отметил, что другая часть сторонников Путина считает, что надо продолжать "играть". К примеру, весь аппарат Сергея Кириенко – это люди, которые зарабатывают на выборах, поэтому они будут выступать за то, чтобы выборы состоялись, чтобы были предвыборные бюджеты.

Сергей Кириенко – друг Путина и первый заместитель его администрации. После вторжения России в Украину он стал куратором оккупированных территорий и стал их регулярно посещать. Также Кириенко называют лоббистом уничтожения нашей энергетической инфраструктуры.

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Какая будет явка 10 сентября

Политтехнолог рассказал, что всего в России есть 10% людей, которые всегда голосуют за власть и еще 10% голосующих "из-под палки". Сюда можно отнести бюджетников или заключенных, потому 20% явки накопится.

"Сколько еще проголосует – это интересно. Будем смотреть, потому что мне кажется, что людям нет смысла ходить на выборы, ведь голосовать против них не могут, поэтому надеюсь на очень низкую явку, возможно, 30%", – подчеркнул Марат Гельман.

Что известно о выборах в России Весной 2024 года в России запланированы президентские выборы. Даже не дождавшись их проведения, рупор Кремля Дмитрий Песков уже анонсировал победу Владимира Путина, а сами выборы название "бюрократией".

Впоследствии Песков объяснил свои слова, заметив, что о бюрократии говорилось в контексте "высокой консолидации общества", так или иначе переизбранном Путиным.

В кулуарах Кремля уже говорят о "победе" Путина с 80% голосов.

10 сентября российские захватчики также планируют провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Враг хочет продемонстрировать, что захваченные территории якобы "интегрируются" в Россию. Европейский союз уже осудил такое намерение, назвав это очередным нарушением международного права.