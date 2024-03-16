Є більша загроза для нього: як Захід сприйматиме Путіна після виборів

Цього тижня в Росії відбуваються так звані "вибори президента". Зрозуміло, що ніякого вільного волевиявлення там немає. Вже зрозуміло, як саме Захід цього разу буде реагувати.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що вже заздалегідь відомо, як Захід буде реагувати на чергові "вибори" в Росії.

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Чого очікувати від Заходу

Як наголосив Фесенко, Захід реагуватиме так само як і раніше. Найімовірніше, там не робитимуть ніяких різких заяв. Все обмежиться тим, що не визнаватимуть голосування на тимчасово окупованих територіях тощо.

Не буде Захід робити ніяких заяв. Там не будуть визнавати ці вибори. Не будуть і не визнавати. Всі на Заході розуміють, що Путін не є демократичним лідером. Процедура голосування не є демократичною. Політична система в Росії не є демократичною. Але їм доводиться мати справу з диктатором,

– сказав Фесенко.

Зараз Путіна сприймають лише в обмеженому форматі. У нього немає можливості вести повноцінну зовнішню діяльність. Значно більшою загрозою для нього є не заяви країн Заходу про нелегітимні вибори, а ордер від Міжнародного кримінального суду.

Оце набагато більша загроза для Путіна. Він побоюється їздити в країни Заходу та ті держави, які визнають юрисдикцію МКС. Він обмежений у своїх міжнародних правах. Але оскільки Росія – ядерна держава, то з Путіним змушені мати справу, щоб не допустити ядерної війни,

– зауважив Фесенко.

Не треба формувати ілюзії, що країни Заходу перестануть визнавати Путіна. Коли буде потрібно – з ним будуть мати справи. Але насправді його можливості зараз значно обмеженіші, ніж раніше.

Так звані "вибори" президента Росії: коротко