Есть большая угроза для него: как Запад будет воспринимать Путина после выборов

На этой неделе в России проходят так называемые "выборы президента". Понятно, что никакого свободного волеизъявления там нет. Уже понятно, как именно Запад на этот раз будет реагировать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что уже заранее известно, как Запад будет реагировать на очередные "выборы" в России.

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Чего ожидать от Запада

Как отметил Фесенко, Запад будет реагировать так же как и раньше. Вероятнее всего, там не будут делать никаких резких заявлений. Все ограничится тем, что не будут признавать голосования на временно оккупированных территориях и т.п.

Не будет Запад делать никаких заявлений. Там не будут признавать эти выборы. Не будут и не признавать. Все на Западе понимают, что Путин не является демократическим лидером. Процедура голосования не является демократической. Политическая система в России не является демократической. Но им приходится иметь дело с диктатором,

– сказал Фесенко.

Сейчас Путина воспринимают только в ограниченном формате. У него нет возможности вести полноценную внешнюю деятельность. Значительно большей угрозой для него является не заявления стран Запада о нелегитимных выборах, а ордер от Международного уголовного суда.

Это большая угроза для Путина. Он опасается ездить в страны Запада и те государства, которые признают юрисдикцию МУС. Он ограничен в своих международных правах. Но поскольку Россия – ядерная держава, то с Путиным вынуждены иметь дело, чтобы не допустить ядерной войны,

– отметил Фесенко.

Не надо формировать иллюзии, что страны Запада перестанут признавать Путина. Когда будет нужно – с ним будут иметь дело. Но на самом деле его возможности сейчас значительно ограничены, чем раньше.

Так называемые "выборы" президента России: кратко