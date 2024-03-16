Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что уже заранее известно, как Запад будет реагировать на очередные "выборы" в России.

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Чего ожидать от Запада

Как отметил Фесенко, Запад будет реагировать так же как и раньше. Вероятнее всего, там не будут делать никаких резких заявлений. Все ограничится тем, что не будут признавать голосования на временно оккупированных территориях и т.п.

Не будет Запад делать никаких заявлений. Там не будут признавать эти выборы. Не будут и не признавать. Все на Западе понимают, что Путин не является демократическим лидером. Процедура голосования не является демократической. Политическая система в России не является демократической. Но им приходится иметь дело с диктатором,

– сказал Фесенко.

Сейчас Путина воспринимают только в ограниченном формате. У него нет возможности вести полноценную внешнюю деятельность. Значительно большей угрозой для него является не заявления стран Запада о нелегитимных выборах, а ордер от Международного уголовного суда.

Это большая угроза для Путина. Он опасается ездить в страны Запада и те государства, которые признают юрисдикцию МУС. Он ограничен в своих международных правах. Но поскольку Россия – ядерная держава, то с Путиным вынуждены иметь дело, чтобы не допустить ядерной войны,

– отметил Фесенко.

Не надо формировать иллюзии, что страны Запада перестанут признавать Путина. Когда будет нужно – с ним будут иметь дело. Но на самом деле его возможности сейчас значительно ограничены, чем раньше.

Так называемые "выборы" президента России: кратко