Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что уже заранее известно, как Запад будет реагировать на очередные "выборы" в России.
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Чего ожидать от Запада
Как отметил Фесенко, Запад будет реагировать так же как и раньше. Вероятнее всего, там не будут делать никаких резких заявлений. Все ограничится тем, что не будут признавать голосования на временно оккупированных территориях и т.п.
Не будет Запад делать никаких заявлений. Там не будут признавать эти выборы. Не будут и не признавать. Все на Западе понимают, что Путин не является демократическим лидером. Процедура голосования не является демократической. Политическая система в России не является демократической. Но им приходится иметь дело с диктатором,
– сказал Фесенко.
Сейчас Путина воспринимают только в ограниченном формате. У него нет возможности вести полноценную внешнюю деятельность. Значительно большей угрозой для него является не заявления стран Запада о нелегитимных выборах, а ордер от Международного уголовного суда.
Это большая угроза для Путина. Он опасается ездить в страны Запада и те государства, которые признают юрисдикцию МУС. Он ограничен в своих международных правах. Но поскольку Россия – ядерная держава, то с Путиным вынуждены иметь дело, чтобы не допустить ядерной войны,
– отметил Фесенко.
Не надо формировать иллюзии, что страны Запада перестанут признавать Путина. Когда будет нужно – с ним будут иметь дело. Но на самом деле его возможности сейчас значительно ограничены, чем раньше.
Так называемые "выборы" президента России: кратко
- В Соединенных Штатах заявили, что никогда не признают результаты так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Там еще раз подтвердили, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым является неотъемлемой территорией Украины.
- Путин уже в пятый раз пошел на "выборы" президента России. "Голосование" началось 15 марта. Тогда же в Московской области расклеили листовки, где было указано, что "Путину скоро конец".
- 15 марта в системе электронного "голосования" в России начались сбои. Это было следствие работы Главного управления разведки.