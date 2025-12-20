Не Путіну вирішувати, коли та в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, – Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на низку цинічних заяв Володимира Путіна щодо виборів в Україні під час воєнного стану. За словами президента, не главі Кремля вирішувати, коли та в якому форматі буде проходити це голосування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро.

До теми У Раді створять групу з питань референдуму та виборів, – Корнієнко

Що Зеленський відповів Путіну щодо виборів та тих, хто буде голосувати?

Володимир Зеленский наголосив, що в Україні президентські вибори – винятково українські, де голосує народ України. Тому не Володимиру Путіну вирішувати, як і коли пройде це голосування.

Він (Путін – 24 Канал) точно не громадянин України, тому він точно не буде впливати ні на що, і на результат тим більше,

– сказав глава держави.

Стосовно того, хто ж буде голосувати на президентських виборах, глава держави відповів, що це будуть громадяни України, які перебувають в Україні на підконтрольній території.

"Тому, що тут можна забезпечити чесні, прозорі вибори. Тут завжди є у нас представники іноземні спостерігачі, які фіксують легітимність цих виборів. Також, безумовно, є практика закордонних голосувань. Це нормальна історія", – сказав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що в нинішньому положенні ситуація з виборами буде трішки ускладненість через значну кількість українців, яка нині перебуває за кордоном.

Але для цього є всі завдання Міністерства закордонних справ. Вони вже почали цим займатися. Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно розробити підходи щодо можливої можливо інфраструктури за кордоном, що це було комфортно для голосування,

– сказав Зеленський.

З усім тим, глава держави висловив упевненість, що коли буде безпекова ситуація, а саме вибори можуть бути тоді, коли є безпека для їх проведення, тоді велика кількість українців з-за кордону приїде в Україну.

Чи буде відбуватися голосування на ТОТ?

Володимир Зеленський підкреслив, що на тимчасово окупованих територіях України не можуть проводити вибори, бо зрозуміло, як вони будуть йти. До того ж Україна вже знає, як зазвичай чинить Росія із голосуваннями.

"Вона спочатку говорить про результат навіть своїх внутрішніх виборів, а потім підраховують вже голоси. Тому мені здається, що, якщо чесно, якщо говорити в цілому про це залежить від двох речей: безпека і законодавство", – зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що, якщо президентські вибори будуть проходити під час війни, то треба знаходити кроки щодо змін в законодавстві. Водночас найголовніше потрібно розв'язати питання безпеки.

Окрім того, як зауважив президент, важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли також проголосувати.

Тобто кожен громадянин має на це абсолютне право. І це дуже важливо, чути голос, і фіксувати голос громадян України. Безпека – це, ми говорили вже з американськими партнерами, вони порушували це питання. Я думаю, якщо порушують, значить знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню, або закінчення вже війни, або припинення вогню, як мінімум на час виборів,

– резюмував президент.

Чому постало питання про вибори під час війни?