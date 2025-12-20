Не Путіну вирішувати, коли та в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні – це винятково українська справа, і Володимир Путін не має права впливати на їх проведення.
- Президент зазначив, що вибори не можуть відбуватися на тимчасово окупованих територіях, водночас важливо забезпечити безпеку та участь військових у голосуванні.
Володимир Зеленський відреагував на низку цинічних заяв Володимира Путіна щодо виборів в Україні під час воєнного стану. За словами президента, не главі Кремля вирішувати, коли та в якому форматі буде проходити це голосування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро.
До теми У Раді створять групу з питань референдуму та виборів, – Корнієнко
Що Зеленський відповів Путіну щодо виборів та тих, хто буде голосувати?
Володимир Зеленский наголосив, що в Україні президентські вибори – винятково українські, де голосує народ України. Тому не Володимиру Путіну вирішувати, як і коли пройде це голосування.
Він (Путін – 24 Канал) точно не громадянин України, тому він точно не буде впливати ні на що, і на результат тим більше,
– сказав глава держави.
Стосовно того, хто ж буде голосувати на президентських виборах, глава держави відповів, що це будуть громадяни України, які перебувають в Україні на підконтрольній території.
"Тому, що тут можна забезпечити чесні, прозорі вибори. Тут завжди є у нас представники іноземні спостерігачі, які фіксують легітимність цих виборів. Також, безумовно, є практика закордонних голосувань. Це нормальна історія", – сказав Зеленський.
Водночас президент підкреслив, що в нинішньому положенні ситуація з виборами буде трішки ускладненість через значну кількість українців, яка нині перебуває за кордоном.
Але для цього є всі завдання Міністерства закордонних справ. Вони вже почали цим займатися. Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно розробити підходи щодо можливої можливо інфраструктури за кордоном, що це було комфортно для голосування,
– сказав Зеленський.
З усім тим, глава держави висловив упевненість, що коли буде безпекова ситуація, а саме вибори можуть бути тоді, коли є безпека для їх проведення, тоді велика кількість українців з-за кордону приїде в Україну.
Чи буде відбуватися голосування на ТОТ?
Володимир Зеленський підкреслив, що на тимчасово окупованих територіях України не можуть проводити вибори, бо зрозуміло, як вони будуть йти. До того ж Україна вже знає, як зазвичай чинить Росія із голосуваннями.
"Вона спочатку говорить про результат навіть своїх внутрішніх виборів, а потім підраховують вже голоси. Тому мені здається, що, якщо чесно, якщо говорити в цілому про це залежить від двох речей: безпека і законодавство", – зазначив український лідер.
Зеленський наголосив, що, якщо президентські вибори будуть проходити під час війни, то треба знаходити кроки щодо змін в законодавстві. Водночас найголовніше потрібно розв'язати питання безпеки.
Окрім того, як зауважив президент, важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли також проголосувати.
Тобто кожен громадянин має на це абсолютне право. І це дуже важливо, чути голос, і фіксувати голос громадян України. Безпека – це, ми говорили вже з американськими партнерами, вони порушували це питання. Я думаю, якщо порушують, значить знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню, або закінчення вже війни, або припинення вогню, як мінімум на час виборів,
– резюмував президент.
Чому постало питання про вибори під час війни?
На початку грудня президент США Дональд Трамп заявив про доцільність проведення президентських виборів в Україні, висловивши думку, що українська влада нібито використовує війну як привід для відтермінування голосування.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до проведення виборів. Водночас він закликав США та європейських партнерів долучитися до гарантування безпеки, а український парламент – напрацювати можливі механізми організації виборчого процесу в умовах воєнного стану.
На цьому тлі очільник Кремля Володимир Путін заявив про нібито готовність припинити удари по Україні у разі проведення виборів. Крім того, він висунув вимогу забезпечити право голосу для громадян України, які перебувають на території Росії.
Володимир Зеленський також підкреслив, що не тримається за президентське крісло. Водночас глава держави зауважив, що організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві.