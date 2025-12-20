Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на ряд циничных заявлений Владимира Путина относительно выборов в Украине во время военного положения. По словам президента, не главе Кремля решать, когда и в каком формате будет проходить это голосование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро.

Что Зеленский ответил Путину относительно выборов и тех, кто будет голосовать?

Владимир Зеленский отметил, что в Украине президентские выборы – исключительно украинские, где голосует народ Украины. Поэтому не Владимиру Путину решать, как и когда пройдет это голосование.

Он (Путин – 24 Канал) точно не гражданин Украины, поэтому он точно не будет влиять ни на что, и на результат тем более,

– сказал глава государства.

Относительно того, кто же будет голосовать на президентских выборах, глава государства ответил, что это будут граждане Украины, которые находятся в Украине на подконтрольной территории.

"Потому, что здесь можно обеспечить честные, прозрачные выборы. Здесь всегда есть у нас представители иностранные наблюдатели, которые фиксируют легитимность этих выборов. Также, безусловно, есть практика зарубежных голосований. Это нормальная история", – сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что в нынешнем положении ситуация с выборами будет немного осложнена из-за значительного количества украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Но для этого есть все задачи Министерства иностранных дел. Они уже начали этим заниматься. Они имеют контакты с нашими партнерами за рубежом. Для этого нужно разработать подходы к возможной возможно инфраструктуры за рубежом, что это было комфортно для голосования,

– сказал Зеленский.

Со всем тем, глава государства выразил уверенность, что когда будет ситуация с безопасностью, а именно выборы могут быть тогда, когда есть безопасность для их проведения, тогда большое количество украинцев из-за рубежа приедет в Украину.

Будет ли происходить голосование на ВОТ?

Владимир Зеленский подчеркнул, что на временно оккупированных территориях Украины не могут проводить выборы, потому что понятно, как они будут идти. К тому же Украина уже знает, как обычно, поступает Россия с голосованиями.

"Она сначала говорит о результате даже своих внутренних выборов, а потом подсчитывают уже голоса. Поэтому мне кажется, что, если честно, если говорить в целом об этом зависит от двух вещей: безопасность и законодательство", – отметил украинский лидер.

Зеленский отметил, что, если президентские выборы будут проходить во время войны, то надо находить шаги по изменениям в законодательстве. В то же время самое главное нужно решить вопрос безопасности.

Кроме того, как отметил президент, важно, чтобы наши военные, которые защищают государство, могли также проголосовать.

То есть каждый гражданин имеет на это абсолютное право. И это очень важно, слышать голос, и фиксировать голос граждан Украины. Безопасность – это, мы говорили уже с американскими партнерами, они поднимали этот вопрос. Я думаю, если поднимают, значит знают, как помочь нам обеспечить безопасные выборы. Это прежде всего может быть прекращение огня, или окончание уже войны, или прекращение огня, как минимум на время выборов,

– резюмировал президент.

